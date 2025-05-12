嘉南平原成糧倉功臣！日作家出書 「台灣人最尊敬的日本人」是他

根據日媒「President Online」報導，作家早坂隆先生的新書《戰爭的昭和史》裡提到一段故事。被譽為「台灣人最尊敬的日本人」的八田與一，至今仍深植不少台灣人心中。這位日本土木技師於日本殖民時期來台主持灌溉工程，興建嘉南大圳與烏山頭水庫，使台灣南部嘉南平原從乾旱貧瘠之地搖身一變成為肥沃田野，奠定今日台灣糧倉地位。

1910年代末期，八田與一在台南啟動龐大水利工程，集結兩千多名台日工人，歷時十年完成東亞規模最大灌溉系統。除規劃用水設施外，他更興建工人宿舍、學校與醫院，強調「好工作來自安心環境」。完工當年，沿線植下櫻花作為紀念，如今每逢春季皆能見到櫻花綻放。

1942年，八田赴菲律賓執行任務途中，所搭乘的郵輪「大洋丸」不幸於長崎外海遭美軍潛艦擊沉，與800餘人一同罹難，其遺體一個月後由漁民尋獲，享年56歲。台灣民眾為其立像紀念，烏山頭水庫周邊現已規劃為紀念公園，除設有紀念室，也建有悼念殉職者的碑文，不分台日，刻上所有罹難者名字。

台南農民吳志忠至今仍不忘恩情，世代參與祭典，表達感念。「水是農家的命脈，要是沒有那座水庫，我家三代就無法在此生活。八田與一的祭典，我一定會來參加」。如今，八田與一的精神與貢獻，仍透過灌溉水與後代的記憶，在台灣的土地上持續流動著。