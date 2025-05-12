母親節悲劇！孝順兒用電線勒死母親及妹妹放浴室 自首揭心酸內情
母親節（Mother's Day）本是慰勞媽媽的特別日子，在日本卻發生悲傷慘劇。日本千葉縣1名45歲男子，於母親節前2天用電線勒斃七旬母親及40多歲妹妹，然後向警方自首，透露了心酸內情。
日本男子勒死母親及妹妹
日本《NHK》報道，事發於5月9日，千葉縣習志野市谷津1棟公寓浴室，發現1名70多歲老婦，以及其40多歲女兒遺體。警方以涉嫌謀殺罪，拘捕同住的45歲兒子村山，並於5月11日母親節當天將疑犯行送檢察廳。
自首指不堪長期照顧母親壓力
警方表示，村山承認用電線勒斃母親及妹妹，還供稱殺害2人原因是照顧母親疲累，感到厭倦。警方正進一步調查死者身分、照顧護理情況等。
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文章授權轉載自《香港01》
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