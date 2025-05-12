快訊

怕遭查水表？福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄 喊卡

MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照

早上只喝一杯咖啡有害嗎？沒生病卻不舒服 當心「隱性低血糖」作怪

母親節悲劇！孝順兒用電線勒死母親及妹妹放浴室 自首揭心酸內情

香港01／ 撰文：布萊恩
日本千葉縣1名45歲男子，於母親節前夕用電線勒斃七旬母親及40多歲妹妹，然後向警方自首。示意圖／AI生成
日本千葉縣1名45歲男子，於母親節前夕用電線勒斃七旬母親及40多歲妹妹，然後向警方自首。示意圖／AI生成

母親節（Mother's Day）本是慰勞媽媽的特別日子，在日本卻發生悲傷慘劇。日本千葉縣1名45歲男子，於母親節前2天用電線勒斃七旬母親及40多歲妹妹，然後向警方自首，透露了心酸內情。

日本男子勒死母親及妹妹

日本《NHK》報道，事發於5月9日，千葉縣習志野市谷津1棟公寓浴室，發現1名70多歲老婦，以及其40多歲女兒遺體。警方以涉嫌謀殺罪，拘捕同住的45歲兒子村山，並於5月11日母親節當天將疑犯行送檢察廳。

自首指不堪長期照顧母親壓力

警方表示，村山承認用電線勒斃母親及妹妹，還供稱殺害2人原因是照顧母親疲累，感到厭倦。警方正進一步調查死者身分、照顧護理情況等。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

延伸閱讀：

母親節｜超警世！80歲媽媽留給4兒的遺書瘋傳：我後悔生下你們

母親節想慶祝　孝順兒1句童言令港媽感動淚崩 網民：教子有方

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

日本「全力催生」搶救少子化！三胎起免大學學費 家長哀號：第一胎最花錢

根據「週プレNEWS」報導，日本政府自今春起擴大實施「高等教育修學支援新制度」，針對扶養三名以上子女的多子家庭提供大學學費全額補助，無需受限於家庭所得，涵蓋大學、短期大學及專門學校。

母親節悲劇！孝順兒用電線勒死母親及妹妹放浴室 自首揭心酸內情

母親節（Mother's Day）本是慰勞媽媽的特別日子，在日本卻發生悲傷慘劇。日本千葉縣1名45歲男子，於母親節…

Z世代包包為什麼掛滿娃娃？「新名片」感應頻率 潮流始祖就是柏金包

你有發現，越來越多人會在包包上掛滿吊飾嗎？

2男直播焚燒《古蘭經》 丹麥就此案開庭審理…首次適用新法

5月9日，輿論聚焦位於丹麥東部的博恩霍爾姆島（Bornholm），一場引發廣泛關注的審判在那裡開始：兩名男子被控「對古蘭經不恰當處理」。2024年6月…

日本5歲童獨自行走在停車場遭撞身亡 網友嘆：父母有顧好就能防憾事

日本三重縣明和町10日下午發生一起不幸事故，一名5歲男童在商業設施停車場內獨自行走時，遭一輛輕型汽車撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。

患帕金森氏症風險增126%！美研究示警住「1處」附近要小心 恐是殺蟲劑惹禍

每日郵報報導，美國醫學會月刊JAMA Network於8日刊出一項研究指出，住在靠近高爾夫球場旁邊，可能增加罹患帕金森氏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。