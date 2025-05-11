前加拿大台裔官員陳葦蓁遭性別暴力 勇敢出書面對傷痛

中央社／ 溫哥華10日專電

母親節前夕，前 加拿大卑詩省台裔廳長陳葦蓁（Katrina Chen）帶著兒子出席新書發表會，透過文字勇敢揭示曾遭遇性別暴力之苦，母子兩人的親密互動與堅強樂觀，令現場許多人溼了眼眶。

這是一場很特別的新書發表會，沒有敲鑼打鼓、沒有花籃簇擁，卻瀰漫著滿滿的愛。

曾被讚譽是卑詩省最有影響力的少數族裔政治人物之一的陳葦蓁，是前台中市議員陳瑞德之女，2000年到加拿大留學定居，2014年踏入政壇成為本拿比市（City of Burnaby）學務委員；2017年當選卑詩省議員，隨後被拔擢擔任兒童照護廳長；2024年她轉換跑道，成為加拿大首間華人信用合作社的主席。光鮮亮麗的履歷下，她卻是性別暴力的倖存者。

陳葦蓁坦言曾在年幼時遭遇性別暴力，後來組建自己的家庭後又遭遇二度暴力，對她的人生造成深刻影響。如今她不願多談之前的結節，以及施暴者，但勇敢出書面對傷痛。

她說：「很長一段時間，我都不願直視自己的傷痕，不敢告訴父母和朋友，甚至懷疑是不是自己有問題？」

多年後，她終於學習面對傷痕，透過文字釋放情感。這次出版的新書「更強大的家」（A Stronger Home） 是一本兒童繪本，講述一個男孩和母親如何躲避家中暴力和混亂的故事。他們曾到處流浪，但相互依靠支持，儘管心存恐懼，仍然閃著希望與快樂，因為真正的「家」在心裡面，充滿著愛。

多位政要出席昨天的新書發表會，包括卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、卑詩副省長兼律政廳長利莎瑪（Niki Sharma）、省議員羅珍妮（Janet Routledge）和葛凱莉（Kelly Greene），本拿比市長侯邁豪（Mike Hurley）、駐溫哥華辦事處處長劉立欣等；還有許多社區界代表。

陳葦蓁的小天使─兒子Yoann不時黏著媽媽，陪她讀著故事裡的字句，母子情深融化了許多人的心。

劉立欣稱讚陳葦蓁是了不起的台灣女兒。「無論她是省議員或金融領袖的身分，都積極幫助加拿大社會中的弱勢族群，也非常支持台灣。她總是用熱情、積極擁抱所有人，相信揮別陰霾的她會活出更燦爛的人生。」

周行勵和利莎瑪等人致詞時都紅了眼眶、甚至淚流滿面，他們心疼陳葦蓁扛下的苦楚，也為她和兒子走出新生感到開心。

陳葦蓁說，藉由這本書，她想鼓勵有類似遭遇的人能多一點勇敢。「只有經過療癒，受傷的人才不會傷害其他人，甚至成為幫助其他人的力量。」

她說，儘管加拿大和台灣政府都努力推動防治性別暴力，但暴力依然存在，不敢發聲的受害者依然很多。「我希望反性別暴力能真正融入所有人的意識中，在重要的那一瞬間，務必挺身而出。」

加拿大 性別 母親節 議員

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