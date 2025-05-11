Z世代包包為什麼掛滿娃娃？「新名片」感應頻率 潮流始祖就是柏金包

摘要 最近最火熱的潮流莫過於包包上掛滿吊飾，為什麼每個人都為它們瘋狂？

你有發現，越來越多人會在包包上掛滿吊飾嗎？

沒錯，「包包吊飾」正成為最熱門的單品，尺寸款式成千上萬，從高奢到流行品牌，都推出自己的包包吊飾。就連巴黎時裝周上，明星的包包也都掛著許多絨毛娃娃或閃亮亮的鏈子。

包包吊飾不是亂掛，是社交語言

只要能為包包帶來更多特色，Z世代女孩就會想盡辦法掛上去——但他們不是亂掛，而是有章法、有美感、有態度的掛。

時尚專家解析，吊飾熱潮的背後，「Z世代把包包當作一張空白畫布，藉由吊飾展示自己的風格與個性，就像服裝一樣重要。」紐約形象顧問卡羅．黛維森（Carol Davidson）向《商業內幕》指出：「這種裝飾，既是自我表達，也是一種社交語言。」

柏金包是吊飾的潮流始祖

其實，掛飾熱潮不是近幾年出現的，早在上世紀就有一位潮流女王默默示範過。

時尚學者Gregory Scott Angel認為，這股熱潮最早可以追溯到80年代龐克文化，當時龐克風強調的，就是「越醒目越好」，配件要多、要大、要有辨識度。然而，真正帶起「包包吊飾風」的，其實是愛馬仕柏金包的繆思——傳奇女星珍．柏金（Jane Birkin）。

她不但把名牌包用到變形，還愛綁絲巾、貼日本國旗、掛福袋、掛護身符，就好像直接把人生故事展現在包包上，被視為早期以包包傳達個性風格的代表人物之一。

2023年，這位時尚傳奇離世後，「柏金化」（Birkin-ify）再度席捲潮流圈，不少TikTok、IG網紅開始效仿她，並將裝飾包包的影片上傳到社群，「柏金化」教學影片在TikTok俯拾即是。

Z世代把吊飾變名片

Z世代還更上一層樓，將這種精神轉化為屬於自己的文化密碼：吊飾既是回憶（旅行紀念品、演唱會贈品），也是社交判斷依據。

一位來自新加坡的傳播系畢業生姚文晴（Yeo Wen Qing）就表示，她會透過觀察對方包上的吊飾來判斷兩人是否「頻率對得上」。她表示：「看到泡泡馬特的Labubu玩偶，我會認為這人可能是嗨咖或跟風仔；看到冷門動漫角色，我就會比較敢搭話。」

時尚學者Gregory Scott Angel將吊飾比做表情貼圖Emoji，Z世代在包包上掛吊飾，就像他們用Emoji聊天一樣，能告訴大家他是什麼樣的人。

23歲的新加坡家教劉祈安（Low Zhi An）直言，對這一代人來說，沒有吊飾的包等於「沒有靈魂」他強調：「如果包包上沒吊飾，就好像你沒個性。」

從精品業到炸雞店都推出吊飾

這場包包吊飾潮流，也替各大品牌創造全新商機。新加坡肯德基就和超人氣的「Mofusand炸雞貓」聯名，推出結合炸雞桶、蛋撻和貓咪造型的限量吊飾，成功搶佔年輕人的話題榜單。

精品也沒缺席——從Miu Mi、Coach、Fendi、Chloé到巴黎世家（Balenciaga）等品牌，紛紛在秀場上加入個性吊飾。巴黎世家的旗艦店還打造出一系列「吊飾吧」（Charms Bar），讓顧客自己DIY包包風格，有些吊飾甚至賣到895美元，價格一點也不含蓄。

有些KPOP團體推出NFC吊飾，手機掃到NFC，就可以連接到社群帳號、專輯Spotify播放清單或是團員個人形象照等。

品牌策略顧問Angel分析，這是一種「無聲的行銷」。她說：「對奢侈品牌來說，吊飾不只鞏固原本的熟客族群，也是一種相對親民的方式，能吸引年輕族群入坑。」

形象顧問黛維森則點出，這股潮流正默默打開品牌忠誠度的大門：「當年輕人願意為品牌花錢買第一個吊飾，其實就是他們與品牌產生情感連結的開始。」

從品牌策略的角度，吊飾的戰場才剛開始。從快時尚、食品業、化妝品到奢侈品牌，誰能更早理解Z世代對「個人風格經濟」的需求，誰就能搶佔下一波文化潮流與消費潛力的主導權。

資料來源：Business Insider、Wmagazine、TheTimes

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文Z世代的包，為什麼掛滿娃娃？》