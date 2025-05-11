日本5歲童獨自行走在停車場遭撞身亡 網友嘆：父母有顧好就能防憾事

日本三重縣明和町10日下午發生一起不幸事故，一名5歲男童在商業設施停車場內獨自行走時，遭一輛輕型汽車撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。

根據日媒報導，事發地點為明和町中村的「Bright Garden明和」商業設施停車場。當地時間10日下午約3時，來自津市、年僅5歲的幼童在與家人一同外出後，獨自步行於停車場北側區域，不幸遭一輛東向行駛的輕型轎車撞上。

男童頭部受到重創，緊急送往醫院搶救，惟傷勢過重，於事故發生約一小時後不幸身亡。肇事車輛為一名56歲女性派遣員工駕駛，目前警方正就其駕駛行為及當下情況進行調查，釐清事故原因及責任歸屬。

許多日本網友在報導下回應，表示父母若在停車場有牽好孩子的手，應該能預防這類事故，「小朋友很容易在商場中走丟，或是一個人興奮地亂跑，沒有緊緊牽在身旁真的很危險」；另外，也有人提醒駕駛，進入停車場後務必要將車速放到最慢，「你永遠不會知道人會從哪裡冒出來，且室內陰暗死角也多，真的要特別留意」。

此起事故再次引發對停車場安全與孩童行走監護的關注。專家提醒，商場停車場人車混雜，家長務必緊盯幼童行動，避免讓孩子單獨行走，以防憾事發生。