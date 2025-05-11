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中東戰火傷及無辜 無國界醫生組織營運醫院免費助重建

中央社／ 安曼11日綜合外電報導

約旦首都安曼的慈善機構「蒙瓦莎醫院」（Al-Mowasah，音譯），收留著一群在中東戰火下無辜受害的平民，提供免費治療、協助重建，也給予心理上的支持。

21歲的伊拉克傷患拉曼（Abd al-Rahman）告訴法新社說，他周圍的人「都是戰爭下的受害者，被戰火灼傷…但戰爭從來不是他們發動的」。

拉曼為治療灼傷，正在蒙瓦莎醫院等待第9次手術；他是在家鄉巴格達北方城市薩瑪拉（Samarra）因未爆彈事故，造成臉部、頸部、腹部、背部和手部的3度灼傷。

他說：「10年前，我還是個孩子時，被灼傷了。」

「我的生活徹底毀了，我的未來也沒了。我輟學了，遑論我的夢想是成為一名飛行員。」

拉曼在抵達蒙瓦莎醫院之前，已在伊拉克接受了17次手術。他表示，在這裡與中東各地的傷患相聚，讓他得到慰藉。

蒙瓦莎醫院也稱「重建手術專科醫院」（Specialised Hospital for Reconstructive Surgery），由醫療慈善機構「無國界醫生組織」（MSF）營運。

無國界醫生組織的公關經理范德蓋恩（Merel van de Geyn）表示，這家醫院的傷患「來自中東各個衝突地區，包括敘利亞、葉門、伊拉克和加薩走廊（Gaza Strip）」。

她說，「我們為他們提供完全免費的治療」，並負擔機票、餐費和其他費用。

除了醫療手術外，這家醫院也非常重視心理上的支援。

范德蓋恩說：「在這裡，他們感到安全。」

她說：「傷患周遭都是有著類似經歷的人…互相扶持確實對他們有幫助。」

中東 戰爭 手術 無國界醫生

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