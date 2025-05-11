2男直播焚燒《古蘭經》 丹麥就此案開庭審理…首次適用新法

5月9日，輿論聚焦位於丹麥東部的博恩霍爾姆島（Bornholm），一場引發廣泛關注的審判在那裡開始：兩名男子被控「對古蘭經不恰當處理」。2024年6月，這兩名男子在一場民間節日上，當眾焚燒了穆斯林的聖書古蘭經，並通過臉書向網絡直播了整個過程。

丹麥檢方尚未公布兩名被告的身份以及案件的具體細節，但表示，對兩人的判決可能很快就會作出。

首次適用新法的案例

這次庭審是新法律生效以來第一個適用的刑事審判。新法規定，對宗教經典如《聖經》和《古蘭經》等的「不當處理」將受到懲罰。新法明確禁止焚燒、污損、撕毀或用腳踩踏這些宗教文獻。違反者視情節輕重可被處以罰款，最高可判兩年監禁。

新法於2023年12月7日生效，此前，丹麥和瑞典曾多次發生焚燒古蘭經事件，導致同穆斯林世界的緊張加劇。2023年7月，右翼民粹組織「丹麥愛國者」的成員在多個信仰伊斯蘭國家的大使館前點燃古蘭經，多名個人也多次挑釁性地當眾焚燒古蘭經。

丹麥警方的記錄顯示，僅2023年7月至10月間，就發生了480多起焚燒國旗或宗教書籍的事件。

焚燒古蘭經：對國家安全構成威脅

焚燒經書的行為引發了穆斯林世界的憤怒，此後出現外交沖突，甚至暴力抗議。在伊拉克，一家丹麥援助組織遭襲，巴格達的丹麥使館前爆發激烈示威，瑞典領事館甚至被沖擊並放火焚燒。伊斯蘭恐怖組織「基地」還對這兩個國家發出恐襲威脅，致使兩國反恐等級一度升至次高等級。

在這一背景下，丹麥政府為增強國家安全、防止進一步的挑釁，決定出台新法。時任司法部長彼得·胡梅爾高（Peter Hummelgaard）在推出該法時強調，焚燒古蘭經「損害了丹麥及其國家利益」。

不過，這項法律並非沒有爭議。在2023年12月通過前，議會曾展開長達四小時的激烈辯論。反對派及部分丹麥知識分子擔憂此舉可能限制言論自由。批評者還懷疑政府有政治動機，例如為在2025/2026年爭取聯合國安理會非常任理事國席位而拉攏穆斯林國家的支持。

諷刺的是，丹麥剛在2017年廢除了可追溯到1683年的「褻瀆罪」條款，而那次也是因焚燒古蘭經引發的爭議。這項廢除當時被視為向巴基斯坦、沙特阿拉伯等仍將褻瀆宗教定為重罪的國家發出的自由信號。有關言論自由邊界的話題，在丹麥曾引發激烈辯論。2005年《日德蘭郵報》就曾刊登12幅伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，引發穆斯林國家連續數周的集體抗議。

瑞典法律更為模糊

在鄰國瑞典，與丹麥不同的是，焚燒古蘭經並不自動構成犯罪，但它是否構成「煽動民族仇恨」罪，或受到言論自由條款的保護，迄今尚無法院明確裁定。

在個別案例中，瑞典法院已作出判決，例如極右翼丹麥-瑞典雙重國籍政客拉斯穆斯．帕勞丹（Rasmus Paludan）一案。他是仇伊斯蘭的丹麥小黨「堅定路線」的創始人，2023年夏天之後，帕勞丹曾多次在丹麥和瑞典焚燒古蘭經。2024年11月，瑞典司法系統以煽動仇恨罪判處他4個月監禁。

另一個案例是，來自伊拉克、在瑞典尋求庇護的阿拉米族人薩爾萬．莫米卡（Salwan Momika），也在2023年夏天當眾焚燒古蘭經，此舉加劇了北歐與穆斯林世界之間的緊張局勢。他後來多次公然褻瀆、焚毀古蘭經，在瑞典國內以及世界其它地區導致廣泛抗議與騷亂。莫米卡後來因「煽動仇恨」罪名遭到起訴。

然而，就在2025年2月、法院即將宣判的前一天，莫米卡在瑞典其住處的陽台上被不明身份者槍殺。與他同時被起訴的一名共犯不久後被判處數月監禁。

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