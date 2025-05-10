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加強戰時金融韌性 立陶宛開發離線卡片支付系統

中央社／ 維爾紐斯10日專電
立陶宛央行正開發一套離線卡片支付系統，以確保在緊急或網路中斷情況下，民眾仍能使用金融卡完成基本交易。示意圖／ingimage
立陶宛央行正開發一套離線卡片支付系統，以確保在緊急或網路中斷情況下，民眾仍能使用金融卡完成基本交易。示意圖／ingimage

在俄羅斯持續對歐洲安全構成威脅之際，立陶宛除增加軍事防衛，也加快腳步強化戰時金融體系的韌性。立陶宛央行正開發一套離線卡片支付系統，以確保在緊急或網路中斷情況下，民眾仍能使用金融卡完成基本交易。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛中央銀行董事克雷普什塔（Simonas Krėpšta）9日接受媒體訪問時表示，立陶宛目前正在開發一套系統，目的在讓民眾於戰時緊急動員、無法連接網路時仍可以使用金融卡片進行交易。

克雷普什塔指出，許多民眾日常已習慣使用金融卡消費，未必保留或隨身攜帶現金，因此這個系統有助於在特殊情況下維持基本交易機能，提升國家面對突發事件時的應變能力。

根據立陶宛央行2022年的一項調查顯示，近8成的民眾偏好使用卡片支付，顯示非現金支付已成為主流。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）與其他國會議員已提出「支付法」修正草案，允許在緊急動員期間，即使帳戶遭凍結或無網路連線，也能進行卡片支付。

這項修法案於4月下旬在立陶宛國會完成一讀，若能在本會期獲得通過，這個離線支付系統有望在數個月內上路。

克雷普什塔補充表示，這套系統雖以緊急動員情況為主要應用場景，但未來也可擴大應用於其他國內網路中斷情境。

根據路透社報導，芬蘭、瑞典、挪威、丹麥及愛沙尼亞等北歐與波羅的海國家，近期也陸續推動類似的備援支付系統，以防範網路遭蓄意破壞時的經濟運作中斷風險。

國防部 立陶宛 網路 金融卡

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