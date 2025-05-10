快訊

母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴高溫破30度

國定假日修法沒納綠意見？ 立院人士還原綠委狂撤案：騙外行人

母親節前夕盤點瑞士薪資差異 女性比男性少16.2%

中央社／ 蘇黎世10日專電
在瑞士女性因生產育兒而中斷工作造成工作經歷不足，而不被錄取的母職懲罰是仍是普遍現象。圖／中央社
在瑞士女性因生產育兒而中斷工作造成工作經歷不足，而不被錄取的母職懲罰是仍是普遍現象。圖／中央社

瑞士聯邦政府自1981年將同工同酬原則納入憲法，40多年來致力改善女性低薪議題。然而據瑞士聯邦統計署統計，女性的薪資仍低於男性16.2%，男女平均月薪的差距為1364瑞郎（約為新台幣4萬9866元）。

如何提高女性職場權益是瑞士聯邦政府上半年的重要議題。瑞士聯邦統計署 （Bundesamt für Statistik）的資料顯示，瑞士男女薪資差異在民眾年輕時投入職場的差異最小，隨著年資增長與家庭計畫、生兒育女等人生規劃影響下，男女到退休時薪資差異值達到最大。

根據統計，瑞士平均男女薪資差別約為1364瑞郎，其中707瑞郎的薪資差異歸因於職業別、產業別、教育程度或職位高低等明確規範的可量化因素，但其餘657瑞郎的薪資差異則屬職場環境中對女性無法量化的差別待遇。

國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）的「性別薪資差異報告」指出，例如男女競爭同樣的職位，公司內部偏向錄取男性職員；更鼓勵男性與公司談更高的薪水報酬；同樣學歷的應徵者中，女性因生產育兒而中斷工作造成工作經歷不足，而不被錄取。

瑞士聯邦統計署的報告指出，因顧及家庭需要，職場上「母親兼職、父親全職」在瑞士是常見的家庭分工狀態。工作量較少也是直接造成女性收入較低的因素之一，瑞士雇主按薪資提撥給女性的勞保養老金也相對較低。長期下來，男女薪資差異導致最直接的結果是女性在退休時，基本的退休金保障低於男性，造成瑞士年長女性貧窮情形惡化。

瑞士聯邦統計署的數據顯示，女性每年平均退休金為3萬5840瑞郎（約新台幣131萬元），男性則為5萬4764瑞郎（約新台幣200萬元）。整體女性的每年平均退休金比男性少了1萬8924瑞郎，相當於34.6%的差距。

瑞士官方數據指出，男女退休金差異大，衝擊的對象以離婚女性尤甚。在缺少另一伴的財源下，在高收入也高支出的瑞士，租房、健康保險金等日常支出的壓力相當驚人。

瑞士法律規定已離異的男女須分攤彼此的養老金，女方也能獲得前夫部分的退休金，但實際執行與保障仍有限，尤其長期依賴配偶經濟的女性在離婚後常陷入經濟困境。離婚後的單親女性是老年貧窮議題的高危險族群。

歡慶母親節之際，瑞士女性團體積極遊說政府，從改善整體政策，進而減少女性必須面對的社會結構性不平等，讓媽媽們能在制度中得到支持。

母親節 瑞士 薪資

延伸閱讀

中美首度關稅會談將登場 陸學者：6月前還會密集見面

分析：美中瑞士談判還沒開始 川普先示弱

【專家之眼】兩強談判瑞士交鋒 如何解讀高低態勢

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

相關新聞

加強戰時金融韌性 立陶宛開發離線卡片支付系統

在俄羅斯持續對歐洲安全構成威脅之際，立陶宛除增加軍事防衛，也加快腳步強化戰時金融體系的韌性。立陶宛央行正開發一套離線卡片...

母親節前夕盤點瑞士薪資差異 女性比男性少16.2%

瑞士聯邦政府自1981年將同工同酬原則納入憲法，40多年來致力改善女性低薪議題。然而據瑞士聯邦統計署統計，女性的薪資仍低...

全球200大幸福城 丹麥哥本哈根奪冠 美國僅2地入選金牌組

總部位於英國倫敦的「生活品質研究院」最近發布2025年「幸福城市指數」報告，丹麥首都哥本哈根位居榜首，美國僅有紐約市與明...

愛子公主參觀大阪世博 首訪日本館走2km大屋頂環

日皇德仁與皇后雅子的長女、愛子公主8日參觀2025年世界博覽會（大阪世博會），造訪「日本館」，也登上世界最大的木造建築「...

精品戰略大轉彎！不打折了 死守高大上形象 強攻陸頂級客群

一些奢侈品牌最近調整了戰略，大幅減少或甚至完全取消中國大陸市場的打折促銷活動，努力重建高檔形象，要喚回經濟寒冬期也照樣敢...

超市義麵透露經濟風向！美國研究：景氣下滑前半年 消費者改變購物清單

當經濟前景轉趨不明，消費者的食品購買行為往往率先出現變化。根據「Forbes Japan」報導，全美經濟研究所指出，自1980年以來的七次主要景氣衰退，消費者皆在四至六個月前改變了食品選擇，顯示購物車的內容是預測景氣轉折的前瞻指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。