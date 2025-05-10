母親節前夕盤點瑞士薪資差異 女性比男性少16.2%

瑞士聯邦政府自1981年將同工同酬原則納入憲法，40多年來致力改善女性低薪議題。然而據瑞士聯邦統計署統計，女性的薪資仍低於男性16.2%，男女平均月薪的差距為1364瑞郎（約為新台幣4萬9866元）。

如何提高女性職場權益是瑞士聯邦政府上半年的重要議題。瑞士聯邦統計署 （Bundesamt für Statistik）的資料顯示，瑞士男女薪資差異在民眾年輕時投入職場的差異最小，隨著年資增長與家庭計畫、生兒育女等人生規劃影響下，男女到退休時薪資差異值達到最大。

根據統計，瑞士平均男女薪資差別約為1364瑞郎，其中707瑞郎的薪資差異歸因於職業別、產業別、教育程度或職位高低等明確規範的可量化因素，但其餘657瑞郎的薪資差異則屬職場環境中對女性無法量化的差別待遇。

國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）的「性別薪資差異報告」指出，例如男女競爭同樣的職位，公司內部偏向錄取男性職員；更鼓勵男性與公司談更高的薪水報酬；同樣學歷的應徵者中，女性因生產育兒而中斷工作造成工作經歷不足，而不被錄取。

瑞士聯邦統計署的報告指出，因顧及家庭需要，職場上「母親兼職、父親全職」在瑞士是常見的家庭分工狀態。工作量較少也是直接造成女性收入較低的因素之一，瑞士雇主按薪資提撥給女性的勞保養老金也相對較低。長期下來，男女薪資差異導致最直接的結果是女性在退休時，基本的退休金保障低於男性，造成瑞士年長女性貧窮情形惡化。

瑞士聯邦統計署的數據顯示，女性每年平均退休金為3萬5840瑞郎（約新台幣131萬元），男性則為5萬4764瑞郎（約新台幣200萬元）。整體女性的每年平均退休金比男性少了1萬8924瑞郎，相當於34.6%的差距。

瑞士官方數據指出，男女退休金差異大，衝擊的對象以離婚女性尤甚。在缺少另一伴的財源下，在高收入也高支出的瑞士，租房、健康保險金等日常支出的壓力相當驚人。

瑞士法律規定已離異的男女須分攤彼此的養老金，女方也能獲得前夫部分的退休金，但實際執行與保障仍有限，尤其長期依賴配偶經濟的女性在離婚後常陷入經濟困境。離婚後的單親女性是老年貧窮議題的高危險族群。

歡慶母親節之際，瑞士女性團體積極遊說政府，從改善整體政策，進而減少女性必須面對的社會結構性不平等，讓媽媽們能在制度中得到支持。