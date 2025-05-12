日本「全力催生」搶救少子化！三胎起免大學學費 家長哀號：第一胎最花錢
根據「週プレNEWS」報導，日本政府自今春起擴大實施「高等教育修學支援新制度」，針對扶養三名以上子女的多子家庭提供大學學費全額補助，無需受限於家庭所得，涵蓋大學、短期大學及專門學校。但制度設有上限，國立大學學費與入學金補助上限為82萬日圓(約新台幣17萬元)，私校則為96萬日元(約新台幣20萬元)。此外，若長子成年就業而不再是被扶養對象，即使下有弟妹仍無法繼續享有補助，並須符合一定的學業成績標準。
除了中央政策外，地方政府也展開多元配套措施。位於山梨縣的北杜市，自2022年起針對第三名子女起提供總額高達100萬日圓(約新台幣20.8萬元)的「成長應援金」，從出生、三歲至七歲分期發放，鼓勵多子家庭定居當地。曾從東京都移居北杜市的中山先生一家便因該政策受益，他指出，定期分批給付讓家計安排更有彈性，也更願意將補助全數用於子女。
然而，針對補助門檻限定於「三名以上子女」的設計，也引發部分家庭反彈。有家長指出，育兒壓力和經濟負擔與子女人數不完全成正比，尤其第一胎需添購育兒用品，支出實則不小。對此，專家分析指出，日本長期以來人口總出生率低迷，唯有鼓勵第三胎以上的育兒，才有望讓總體出生率達到人口再生所需的2.06%以上。
根據日本總務省四月公布的人口統計，至2024年10月，日本人口年減近90萬人，創歷來最大減幅。面對迫切的少子化危機，如何在公平與誘因間取得平衡，打造實質鼓勵育兒的社會環境，已成政府與地方必須積極聯手的重大課題。
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