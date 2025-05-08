愛子公主參觀大阪世博 訪日本館踏上大屋頂環

中央社／ 東京8日專電
2025年日本大阪世博會會場的木造建築「大屋頂環」空拍畫面搶眼。(路透)
2025年日本大阪世博會會場的木造建築「大屋頂環」空拍畫面搶眼。(路透)

日皇德仁與皇后雅子的長女、愛子公主今天參觀2025年世界博覽會（大阪世博會），造訪「日本館」，也登上世界最大的木造建築「大屋頂環」。

日本放送協會（NHK）報導，愛子今天上午9時左右驅車從皇宮前往東京羽田機場搭民航機，上午11時許抵達大阪伊丹機場。大阪府知事吉村洋文出面迎接，愛子表示：「很期待此行，這2天請多多關照。」

愛子於下午2時左右抵達大阪灣人工島夢洲的大阪世博會場，首先造訪由日本政府出展、以「生命與生命之間」為主題的日本館。

在館長黑田紀幸的導覽下，觀賞運用藻類的「光生物反應器」，透明管立體呈現，管內培養藍藻類的螺旋藻（Spirulina），經光合作用轉化成氧、澱粉。

愛子也走上「大屋頂環」上的天空步道，聽到很多遊客歡迎她的聲音，她微笑揮手。導覽者解說大屋頂環的木造結構，還說這一大圈是約2公里。愛子說：「我母親說感覺大屋頂環一圈比2公里還要長，我也有同感」。

之後，愛子參訪「電力館」。這座場館進場人士可透過大小可手持的發光蛋形設備玩遊戲，模擬體驗核融合發電、無線供電等未來的能源技術。

愛子也到日本赤十字（紅十字）社企畫的場館。她目前任職於日本赤十字社，她的母親皇后雅子擔任日本赤十字社的名譽總裁。

愛子預定明天參訪大阪世博的「新加坡館」、非洲國家與南太平洋國家等共同出展的場館。

世博 大阪 日本

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