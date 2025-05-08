2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

總部位於英國倫敦的「生活品質研究院」最近發布2025年「幸福城市指數」報告，丹麥首都哥本哈根位居榜首，台北自去年第46名躍升至第8名，另外還有8個台灣城市進榜。

「生活品質研究院」（Institute for Quality of Life）研究人員分析各種「與居民生活品質和幸福感直接相關的指標」，彙整出「幸福城市指數」（Happy CityIndex）報告，今年總共有200座城市上榜，台灣則有9座城市躋身全球最幸福城市之列。

超過150位研究人員針對居民、治理、環境、經濟、醫療健康、交通移動性等6大領域進行評分，其中包括教育系統、包容性政策等26個子類別，底下再細分82項指標，將全球200座城市分為金牌、銀牌、銅牌3組。

台北自去年第46名的銀牌組晉升至今年第8名的金牌組，成為繼新加坡、韓國首爾之後總分最高的亞洲城市。

此外，台北在治理、環境及交通移動性領域斬獲好成績，分別在這些領域的個別排名中獲得第2、第5和第3名。

報告還指出，台北在科技進步方面居於領先地位，但學費占個人收入14.4%、肥胖率高達50%及空氣品質等問題構成挑戰。

另一方面，新竹（第75名）、彰化（第87名）、高雄（第91名）列入銀牌組；台中（第113名）、桃園（第115名）、台南（第134名）、嘉義（第172名）及基隆（第172名）則為銅牌組。六都中僅新北未上榜。

根據生活品質研究院公布的榜單，這次有31個城市名列金牌組，總分最高且唯一破千達1039分的是丹麥哥本哈根（Copenhagen），其他前10名城市分別為瑞士蘇黎世（Zurich）、新加坡、丹麥阿胡斯（Aarhus）、比利時安特衛普（Antwerp）、韓國首爾、瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）、台灣台北、德國慕尼黑（Munich）、荷蘭鹿特丹（Rotterdam）。

美國僅有紐約市與明尼阿波利斯（Minneapolis）入選金牌組，後者在經濟類別中得分很高，以微弱優勢略勝英國倫敦一籌。

第32至100名的銀牌組城市包括荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）、日本東京、美國華府、中國北京、美國洛杉磯（Los Angeles）、澳洲雪梨（Sydney）、以色列特拉維夫（Tel Aviv）等。

第101至200名的銅牌組城市則包含中國武漢、義大利羅馬（Rome）、土耳其伊斯坦堡（Istanbul）、中國上海、日本大阪、西班牙馬德里（Madrid）等。