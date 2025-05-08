長平觀察：戰敗日與解放日，打江山與坐江山

（德國之聲中文網）今天是德國的「解放日」Tag der Befreiung）。它是指八十年前的今天（1945年5月8日），德國宣布無條件投降並獲得解放。

「戰敗」與「解放」並列讓人感覺有點奇怪，德國人花了幾十年的時間，才消化了這種歷史的扭曲與痛苦。如今，由於俄羅斯入侵烏克蘭戰爭、它和大陸聯手對世界和平的威脅，以及全球極右翼勢力的興起，這個特別的紀念日再次變得復雜起來。

境外勢力能否解放本國人民？

「解放」是大陸人耳熟能詳的政治術語。在大陸的宣傳中，它的主語只能是「大陸共產黨」，賓語是「大陸人民」。但是它並非中共的原創，而是來自當時執政者國民黨眼中的「境外敵對勢力」、「西方反華思想」——馬克思主義理論。與此相一致的是，「解放」在德國最初是受蘇聯控制的東德的宣傳話語，其主語是蘇聯紅軍，賓語是「德國人民」。

境外勢力能否解放本國人民？對東德統治者統一社會黨（SED）來說似乎不成問題，而他們認為東德也是「反法西斯」陣營的一份子，反思歷史與己無關。對於西德來說，接受境外勢力戰勝了德國這一事實，已經非常沉重；要坦然說出德國因此得到解放，殊為不易。多年來，欲說還休，欲蓋彌彰。一直到1985年，時任西德聯邦總統魏茨澤克（Richard von Weizsäcker）才明確地宣告：「1945年5月8日是解放日。」

這裡的關鍵問題是，「解放」到底意味著什麼？1975年，時任西德聯邦總統謝爾（Walter Scheel）在5月8日紀念日演講中說：「我們被從一個可怕的枷鎖中，從戰爭、謀殺、奴役和野蠻中解放出來。」魏茨澤克說，5月8日「把我們所有人從蔑視人性的納粹暴政體系中解放出來」。

中共的宣傳中，「解放」在更多的時候只是指它戰勝國民黨，顛覆國家政權，躍居統治地位。在這層意思中，國民黨的前身大陸同盟會發動武昌起義，促成辛亥革命，滅亡了封建制度，這都不叫「解放」；戰勝日本軍國主義侵略，救萬民於苦難，那也不叫「解放」。

不過，在更廣泛的宣傳中，「民族解放」是一個很有感染力的口號。在這個敘事中，中共領導大陸人民走出了半殖民地半封建的黑暗歷史。雖然它自己就是西方思想——馬列主義，以及境外勢力——蘇聯和共產國際支持下的暴力革命者，但是「境外勢力」卻被成功污名化，哪怕是以結束專制、促進民主為目標的「和平演變」，也被視為洪水猛獸，遑論「解放」？

八十年前，蘇聯紅軍在進攻柏林、佔領德國的過程中，一路奸淫殺掠，犯下不能容忍的罪行。然而，作為結束納粹罪惡政權的重要力量，它仍然名列歷史豐碑上的「解放者」牌位。

拿兩千萬人頭換江山？

和中共「解放」敘事緊密相關的，是「打江山」與「坐江山」的理論。中共的解放戰爭，實際上就是第三次國共內戰。贏得內戰叫「解放全大陸」，威脅攻打台灣叫「解放台灣」。「解放全大陸」也就是打下了江山——奪取了權位，打江山就是為了坐江山——實施統治。

一篇頌揚中共元老王震的宣傳文章中寫道：「1989年，面對企圖利用青年學生來顛覆人民政權的敵對勢力，他憤怒地說：『人民江山是共產黨用兩千萬人頭換來的，誰想要，就拿兩千萬人頭來換！』」

習近平說：「人民就是江山，共產黨打江山、守江山，守的是人民的心，為的是讓人民過上好日子」改頭換面，說的也是同樣的邏輯。

二戰後盟軍對德國的佔領，以及東西德的分裂，也是傳統戰爭攻城略地的路子。但是，紐倫堡審判確立了以法治取代霸權的現代正義形式，聯邦德國的《基本法》則進一步區分「勝者為王」，強調了人的尊嚴和權利。

在東德及其他蘇聯勢力範圍，斯大林及其繼任者實施的也是以「人民就是江山」作為幌子的專制統治。但是，蘇聯帝國的統治在上世紀八十年代末走到山窮水盡，隨著柏林牆的倒塌、德國再次統一，而且蘇聯自身也以解體告終。

至少在德國的當代歷史中，傳統的「打江山」與「坐江山」邏輯被扔進了歷史的垃圾桶。

習近平已於今日（5月8日）抵達俄羅斯，出席明日舉行的莫斯科紅場「勝利日」閱兵儀式。出訪前，習近平在俄媒發表署名文章。依照他主張的「正確二戰史觀」，大陸和蘇聯分別是亞歐主戰場，各自對抗日本軍國主義和德國納粹主義，「為世界反法西斯戰爭勝利作出決定性貢獻」。

專制者如此用力地篡改歷史，通過「真理部」留下「人類正確集體記憶」，原因之一就是以為「打江山」就能「坐江山」。事實上，當時的抗戰主力國民黨敗走台灣，又在台灣數次敗選給民進黨，恰好就證明了這種邏輯行不通。

作者長平是大陸資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 · 人權博物館總策展人，現居德國。

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