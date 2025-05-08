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曼谷審計大樓倒塌 搜救行動10日停止

中央社／ 曼谷8日專電

緬甸強震造成曼谷審計大樓倒塌，曼谷市政府防災減災局今天表示，地震時共有106人遭埋，9人被救出，截至今天為止已有89人死亡，8人仍失蹤，整體搜救行動將在5月10日停止。

緬甸中部3月28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，距離震央1100公里遠的曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌，上百名工人遭埋。這棟大樓建成後要做為泰國審計處使用，工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-ThaiDevelopment Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

泰國公視（Thai PBS）報導，曼谷市政府防災減災局長蘇里亞猜（Suriyachai Rawiwan）今天表示，確認地震當時有106人遭埋在倒塌的大樓下，9人被救出，截至今天為止已有89人死亡，仍有8人失蹤。

3月28日的地震後泰國各界組成的搜救隊馬不停蹄日夜搜救，直到今早仍派出搜救犬到B區執行任務。蘇里亞猜表示他樂觀相信仍有生還者，整體搜救行動會在5月10日停止。

審計大樓倒塌後，引起泰國各界對於中國公司承包工程安全性的疑慮。特別調查局（Department ofSpecial Investigation）由副局長蘇拉伍（SurawutRangsai）領軍的36人小組調查審計大樓使用的建材是否合格，以及其中是否有洗錢的狀況，4月20日逮捕中鐵十局泰國分公司關鍵人物張姓股東，這是首度有人因此案被逮捕。

特別調查局調查人員也檢視大樓的設計文件、監理紀錄及9次修改設計紀錄，其中部分的文件可能涉及工程師與監工人員的偽造簽名。調查人員調查後發現，有30人表示他們的簽名被偽造成監造人，只有8人確認他們的簽名屬實。

地震 曼谷 死亡 泰國 緬甸強震

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