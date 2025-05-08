二戰結束80周年：美國遠離歐洲？

（德國之聲中文網）1945年5月8日，德軍投降。以1939年9月1日德國入侵波蘭爆發的第二次世界大戰在歐洲結束。在亞洲則繼續進行了數月，直到日本投降。希特勒在德軍投降前數天，在柏林的「元首地堡」裡自殺。

這場戰爭的殘忍前所未有。全世界約6000萬人死亡，600萬猶太人被納粹殺害，歐洲許多地方被摧毀，數百萬人下落不明或被驅逐。

隨著德國納粹滅亡，1945年，歐洲以及更廣的範圍建立一個新的兩級秩序，存續了40年之久。在二戰中，西方盟國美、英、法還曾與蘇聯合作取得勝利。

但在戰爭結束前，就已出現緊張。西方盟國支持民主，尋求與被戰勝國家建立自由的聯盟。蘇聯則在所有軍事佔領國推進共產主義制度。

1947年，美國總統杜魯門宣布所謂「杜魯門主義」。美國要支持「自由的人民，不屈服於外來的武力或施壓」。目標是，阻止蘇聯擴張。歐洲被分為蘇聯陣營的東部地區與美國主導的西部地區。

依靠美國的安全保障

德國成為這一對立的焦點。很快，一條邊界穿越整個國家，也穿過柏林。這是冷戰時期。美國領導下的北約與蘇聯領導下的華沙條約相互對峙，使冷戰不至於爆發為熱戰。不過，世界也多次瀕臨一場核戰爭。

德國直到1990年分裂為東西德。西德作為北約的一部分，得以依賴於美國的保護。

1989年、1990年之際，東西對抗結束後，德國統一，蘇聯解體。一些年裡，歐洲大陸包括俄羅斯在內，看上去似乎可以和平、民主地發展。越來越多的前蘇聯國家加入北約。獨立的烏克蘭也獲得承諾，有朝一日可以加入北約。

然而，最遲到2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，這一幻象破滅。迄今為止的原則之一——邊界只能通過和平方式改變，不再有效。

另一方面，美國總統川普對於北約的保護提出疑問。「如果他們（指其它北約成員國）不付錢，我不會為他們提供防禦」，川普3月曾表示。

耶拿大學歷史學者弗萊（Norbert Frei）向德國之聲表示：「我們正面臨一場歷時性的變革，可以與20世紀曾經歷的巨大政治考驗相提並論，特別是1945年以及1989、1990年之際。二戰後特別是由美國建立的跨大西洋秩序，令德國格外受益，首先是在西歐框架下、隨後在東西沖突結束、東歐融入後。而這一秩序正在我們眼前漸漸消失。」

共和黨人川普並非首位要求歐洲人為防御買單的總統。早在2016年，民主黨人奧巴馬已經表示：「歐洲有時在防御方面過於滿足現狀。」

但川普走得更遠。在烏克蘭戰爭中，他曾實際上等於佔到俄羅斯一邊。比如，烏克蘭在和平協議中既無法獲得整個領土，也不能加入北約。這對俄羅斯總統普京來說是好消息。普京去年曾表示：「整個歐洲與大西洋安全體系在我們眼前分崩離析。」

梅爾茨想要更獨立於美國

德國一些人希望在川普之後，能重返舊有的跨大西洋秩序。這現實嗎？歷史學者弗萊表示質疑：「川普總統任期後，這一秩序所剩多少，是否還能重建，目前難以預計。」

他建議德國政府：「自阿登納與西方接軌的政策以來，德國在歐洲深深扎根。如今，德國應盡全力讓歐盟即便沒有美國的支持，也能在政治、經濟和軍事上存續。」

德國新任總理梅爾茨（又譯默茨）也是這一看法。他在聯邦議會選舉後即表示，歐洲必須在安全政策上獨立於美國。

但波茨坦歷史學者哥特馬克（Manfred Görtemaker）警告說：「獨立於美國完全是一種幻想。」他說，歐洲人自行其道是行不通的，「因為核威懾仍須依靠美國人來得到保障。因此，有意義的做法是，在新的現實政治考量基礎上，重新恢復美歐之間的緊密合作。」

哥特馬克希望，梅爾茨作為新總理能盡快訪問華盛頓，「這一合作過去一直運作得很好，現在希望也能繼續如此」。

二戰結束80年後，歐洲究竟應該是更為自強，減少依賴於美國，還是與華盛頓重新肩並肩？新成立的德國政府將需要作出回答。

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