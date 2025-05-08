快訊

查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城

NBA／雷霆上半場轟87分打爆金塊 刷新季後賽歷史紀錄

日本男子持1940年門票入場 這場世博會因「侵華戰爭」取消

香港01／ 撰文：莊勁菲
大阪世博會。 歐新社
大阪世博會。 歐新社

2025年日本大阪世博會4月13日正式開幕，主辦方5月5日發布聲明，稱遊客可憑「紀元2600年記念日本萬國博覽會」門票換取大阪世博會門票。這場原定於1940年舉辦在東京的世博會，因為日本升級侵華戰爭，最終未能舉辦。近日有一名男性上班族憑一冊85年前的門票，成功兌換2張大阪世博會入場券。

《讀賣新聞》報道，東京世博會又名「幻之世博會」，原計劃為紀念神話中的首位日本天皇，神武天皇「登基2600周年」而舉辦，但因侵華戰爭日漸激烈而取消。

一名25歲的日本男性上班族，今年3月在二手交易平台Mercari（メルカリ）上以8000日圓購入一本可入場12次的1940世博會回數票。他聯繫了世博會主辦協會，獲贈兩張大阪世博會門票，舊門票也在登記下編號後還給了他。

這位來自東京杉並區的上班族說：「能用85年前的門票參觀世博會，真是一生難忘的回憶。」

這種門票並非首次被用來入場新世博會。據報道，1970大阪世博和2005愛知世博也曾有人憑此票獲得入場資格。

延伸閱讀：

大阪世博｜日本男翻出55年前800日圓門票　網民嘆：物價回不去

大阪世博｜英國館下午茶用紙杯惹批評　英使館：已改善服務

文章授權轉載自《香港01》

世博 大阪 日本 東京

相關新聞

日本男子持1940年門票入場 這場世博會因「侵華戰爭」取消

2025年日本大阪世博會4月13日正式開幕，主辦方5月5日發布聲明，稱遊客可憑「紀元2600年記念日本萬國博覽會」門票換取大阪世博會門票。這場原定於1940年舉辦在東京的世博會，因為日本升級侵華戰爭，最終未能舉辦。近日有一名男性上班族憑一冊85年前的門票，成功兌換2張大阪世博會入場券。

誰是下一位追隨上主榜樣的牧者？秘密會議第一輪尚未揭曉

選舉新教宗的秘密會議（Conclave），已經在5月7日下午於西斯汀教堂正式展開。本屆選舉總共由133位樞機主教參加投票，將選出第267任教宗。教宗選舉因其閉門保密的性質，又常被稱為「秘密會議」，從確認教宗過世到準備投票的過程，都有嚴格的規定。

5公斤4233日圓...日本米價連漲17週 首相指示平抑價格

日本米價已連漲17週，即使釋出儲備米也難平抑米價，4月20日至27日的一週稻米平均售價每5公斤4233日圓，比再前一週更...

離奇意外！只是喝了餐廳氣泡水 西班牙男食道胃部都遭灼傷

西班牙一名男子和朋友到餐廳用餐，沒想到只喝了一口氣泡水，他的食道和胃部就被灼傷，甚至至今還沒完全康復。

土耳其警銷毀沒收大麻「市中心直接燒」 居民被迫「一起嗨」暴怒

土耳其東南部一處小鎮近日發生離譜事件，警方查獲大麻之後，處理方式竟然是在鎮中心焚燒大麻，導致整座小鎮瀰漫濃濃的毒品煙霧，讓居民苦不堪言。

多國閱兵將登場 俄羅斯曝「29位國家領導人將出席」

俄羅斯將於本周五（5月9日）舉行勝利日閱兵式。克裡姆林宮表示，屆時將有29位外國國家領導人出席，有13個國家的軍隊也將參加閱兵．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。