印尼驚傳重大車禍！砂石車撞小巴 11名幼兒園教師喪命

官員今天說，印尼中爪哇省（Central Java）一輛砂石車在下坡路段撞上一輛小型巴士，造成11人死亡，死者全都是幼兒園教師。

美聯社報導，這輛滿載建築材料的砂石車與小巴相撞後，再撞進普爾韋喬區（Purwerjo）卡利賈姆貝村（Kalijambe）的民宅。當地災害管理機構在聲明中說，這輛小巴上載著一群來自馬格朗區（Magelang）的教師，他們當時要參加在普沃雷喬區（Purworejo）的一場葬禮。

普沃雷喬警察局長阿古斯蒂亞諾（AndryAgustiano）說：「卡車據稱失控撞上小巴。」他還說，警方已立即展開調查。

由於安全標準和基礎設施不佳，道路交通事故在印尼很常見。