快訊

道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判、Fed決策

印巴衝突釀停飛！印度上空第一現場 乘客「聽到廣播心慌」

新新併助家族起死回生 吳東亮：有一天看到父親我也有交待了

於北極圈城市墜毀 芬蘭大黃蜂飛行員彈射逃生

中央社／ 芬蘭羅文尼米7日綜合外電報導

芬蘭軍方表示，一架F/A-18大黃蜂戰鬥機今天在芬蘭北極圈城市羅文尼米（Rovaniemi）機場附近墜毀，所幸飛行員順利彈射逃生獲救。

綜合法新社和路透社報導，芬蘭軍方指出，目前戰機墜毀原因仍不明，這起事件約於當地時間上午11時（格林威治標準時間上午8時）在羅文尼米機場地區發生。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，現場可看到黑煙竄升，當局派出數輛緊急救護車輛前往現場。

機場營運業者芬那維亞公司（Finavia）告訴法新社，由於下個航班預計還要數小時才會起飛，因此墜機事件目前不致影響民航飛行。

這架大黃蜂戰機（Hornet）隸屬芬蘭空軍，飛行員已經送醫。

芬蘭空軍發布聲明說：「一架F/A-18大黃蜂戰機墜毀羅文尼米機場地區。」

芬蘭空軍還說明，飛行員已經送醫檢查，地面無人員受傷。

羅文尼米機場業者則表示，機場維持開放。

芬蘭於1992年至2000年期間採購了62架大黃蜂戰機，當局後在2021年決定以洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰鬥機汰換這批大黃蜂戰機。

墜機 戰機 芬蘭

延伸閱讀

小港機場宵禁阻礙高雄發展 市長陳其邁：應新建24小時機場

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

印巴開火！巴基斯坦關閉領空48小時 北印多機場關閉、航班大亂

陸攜手芬蘭 攻鋰電池材料

相關新聞

5公斤4233日圓...日本米價連漲17週 首相指示平抑價格

日本米價已連漲17週，即使釋出儲備米也難平抑米價，4月20日至27日的一週稻米平均售價每5公斤4233日圓，比再前一週更...

離奇意外！只是喝了餐廳氣泡水 西班牙男食道胃部都遭灼傷

西班牙一名男子和朋友到餐廳用餐，沒想到只喝了一口氣泡水，他的食道和胃部就被灼傷，甚至至今還沒完全康復。

土耳其警銷毀沒收大麻「市中心直接燒」 居民被迫「一起嗨」暴怒

土耳其東南部一處小鎮近日發生離譜事件，警方查獲大麻之後，處理方式竟然是在鎮中心焚燒大麻，導致整座小鎮瀰漫濃濃的毒品煙霧，讓居民苦不堪言。

多國閱兵將登場 俄羅斯曝「29位國家領導人將出席」

俄羅斯將於本周五（5月9日）舉行勝利日閱兵式。克裡姆林宮表示，屆時將有29位外國國家領導人出席，有13個國家的軍隊也將參加閱兵．．．

誰是下一位牧者？選舉教宗的秘密會議正式展開

選舉新教宗的秘密會議（Conclave），已經在5月7日下午於西斯汀教堂正式展開。本屆選舉總共由133位樞機主教參加投票，將選出第267任教宗。教宗選舉因其閉門保密的性質，又常被稱為「秘密會議」，從確認教宗過世到準備投票的過程，都有嚴格的規定。

金正恩視察北韓軍火工廠 讚砲彈生產「提升4倍」

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察了生產砲彈與機械的軍火工廠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。