於北極圈城市墜毀 芬蘭大黃蜂飛行員彈射逃生

選舉新教宗的秘密會議（Conclave），已經在5月7日下午於西斯汀教堂正式展開。本屆選舉總共由133位樞機主教參加投票，將選出第267任教宗。教宗選舉因其閉門保密的性質，又常被稱為「秘密會議」，從確認教宗過世到準備投票的過程，都有嚴格的規定。

2025-05-07 18:33