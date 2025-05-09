超市義麵透露經濟風向！美國研究：景氣下滑前半年 消費者改變購物清單

當經濟前景轉趨不明，消費者的食品購買行為往往率先出現變化。根據「Forbes Japan」報導，全美經濟研究所指出，自1980年以來的七次主要景氣衰退，消費者皆在四至六個月前改變了食品選擇，顯示購物車的內容是預測景氣轉折的前瞻指標。

一旦消費者進入節約模式，購物習慣也會隨之調整，轉向保存期限長、價格實惠的主食類食品，如義大利麵條、罐頭濃湯、通心粉與起司粉料理組合包等。不僅滿足飲食基本需求，也提供心理上的安定感。美國在2008年金融危機期間，家庭對烘焙原料的支出，於正式宣告景氣衰退前一季即大增32%，印證消費行為早於數據反應。

研究也發現，高價肉品會被蛋白質含量高、價格低的替代品，如鮪魚罐頭、豆類與花生醬取代。品牌忠誠度也會下降，轉而購買超市自有品牌或平價無品牌產品。這些行為趨勢也印證「恩格爾法則」：當所得降低，食品支出占家計比例上升，主食類商品需求上揚。

對食品企業與零售通路而言，掌握這些消費訊號格外重要。景氣低迷時，應調整商品策略，減少高價位品項、增加大容量與高性價比商品。市場數據顯示，自有品牌食品銷售年增率達17%，主食類需求增加，高價加工食品明顯萎縮。消費者的購買行為，已成為企業洞察經濟走向的重要窗口。