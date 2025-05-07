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離奇意外！只是喝了餐廳氣泡水 西班牙男食道胃部都遭灼傷

聯合新聞網／ 綜合報導
男子只是喝了一口水，竟然導致食道胃部都灼傷。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子只是喝了一口水，竟然導致食道胃部都灼傷。示意圖，非當事人。圖／ingimage

西班牙一名男子和朋友到餐廳用餐，沒想到只喝了一口氣泡水，他的食道和胃部就被灼傷，甚至至今還沒完全康復。

ODDITYCENTRAL報導，這起離奇意外發生在4月12日。當天42歲商人岡薩雷斯（Pablo González）與友人到薩爾瓦特拉市（Salvaterra de Miño）一間餐廳用餐，席間他點了一瓶知名品牌的氣泡礦泉水，在杯中加了冰塊和檸檬。不料岡薩雷斯才剛喝下一口，他的嘴巴馬上感到劇痛灼熱，這才發現玻璃杯中的液體呈現異常的淡黃色。

岡薩雷斯嚇得當場站起來，他馬上喝了口朋友的可樂漱口，又衝進廁所漱洗口腔，但嘴巴依然十分灼痛，甚至痛到他無法站立，必須由朋友攙扶。他又試圖喝水緩解症狀，但疼痛還是絲毫未減，最後只好叫救護車送醫。

岡薩雷斯被送往醫院急救，醫師發現他的食道和胃部都嚴重灼傷，甚至「黑了一大片」，幸好他即時漱口，口腔的損傷才相對比較輕微。事故發生後15天，岡薩雷斯依然沒辦法進食，直到4月28日才勉強喝下一口水，目前康復狀況仍不樂觀。

整起事件究竟為何發生，仍是個不解之謎。警方雖然調閱監視器，卻沒有看到任何人下毒的跡象。目前警方初步懷疑，可能是瓶子或裝冰玻璃杯遭清潔劑汙染，已經將氣泡水和容器帶回檢驗。

西班牙 食安

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