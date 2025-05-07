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多國閱兵將登場 俄羅斯曝「29位國家領導人將出席」

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）俄羅斯將於本周五（5月9日）舉行勝利日閱兵式。克裡姆林宮表示，屆時將有29位外國國家領導人出席，有13個國家的軍隊也將參加閱兵。克裡姆林宮顧問烏沙科夫周二（5月6日）向媒體透露：「預計將有29位外國領導人出席勝利日閱兵式……來自13個國家的軍隊方陣將參加閱兵，其中包括大陸。」周三習近平已動身前往莫斯科。

俄羅斯表示，大陸國家主席習近平和巴西總統盧拉之外，亞美尼亞、阿塞拜疆、波黑、越南、埃及、伊拉克、緬甸以及古巴等多國政府首腦也將出席閱兵式。

斯洛伐克總理菲佐將是唯一出席此次活動的歐盟國家領導人，塞爾維亞總統武契奇也表示將前往莫斯科參加閱兵式。

俄羅斯總統普亭將於周四會見習近平。克裡姆林宮顧問烏沙科夫表示：「最重要的議題將在一次一對一會談中討論，包括烏克蘭問題以及俄美關係。」大陸外交部幾日前已宣布，應俄總統普亭邀請，大陸國家主席習近平5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。

克裡姆林宮稱，除大陸軍隊外，來自埃及、越南、緬甸以及多個前蘇聯加盟共和國的軍隊也將參加紅場閱兵。烏克蘭方面則呼籲外國軍隊不要出席閱兵，強調任何參與都將被視為「對侵略國的支持」。

閱兵活動前夕，烏克蘭發動了一輪無人機襲擊，導致莫斯科多個機場一度關閉。克裡姆林宮表示，將堅持此前提出的為配合閱兵而實施的三天停火倡議——但烏克蘭對此予以駁斥，稱這不過是莫斯科為保障閱兵安全而采取的權宜之計。

克裡姆林宮表示，將為配合閱兵而提出三天停火倡議，但烏克蘭方面則呼籲為期一個月的全面停火。克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「普京總統提出在慶典期間臨時停火的倡議是有意義的。」但他也補充說，如果烏克蘭不停止攻擊，「俄方將立即作出回應」。

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俄羅斯 普亭 烏克蘭 習近平

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