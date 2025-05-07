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宰殺、食用生牛肉...傳炭疽病疫情「釀1死」 泰政府設管制中心

中央社／ 曼谷7日專電

泰國東北部慕達漢府近日傳出因為宰殺牛隻以及食用生牛肉而造成的炭疽病疫情，目前已有1人死亡，泰國政府今天在爆發疫情的區域設置管制中心，監看疫情動態。

泰國東北部的慕達漢府（Mukdahan）近日爆出炭疽病疫情，昨天晚間再傳新增一個病例，讓感染病例達到4例，其中有1人死亡。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導指出，衛生部疾病管制署發言人維拉瓦（Weerawat Manosuthi）指出，目前炭疽病的範圍還限制在慕達漢府的東堂區（Don Tan），前3名感染者都協助宰殺了同一頭牛，其中1人去世，另2人仍在治療中。

人類可能透過皮膚接觸或是吃生肉而得到炭疽病，根據地方衛生單位掌握東堂區有636人因為吃了生牛肉而被列入觀察，其中538人已經完成7天隔離觀察，有98人會在今天完成隔離觀察。

泰國政府今天會在東堂區設置炭疽病管制中心，負責監看疫情發展並發送藥品給民眾。據報導，寮國政府已經禁止從泰國進口牛隻，也禁止泰國牛隻途經寮國到越南；泰國畜牧廳必要的時候會關閉東北部的牛隻交易市場，避免炭疽病擴散。

泰國 疫情 隔離

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