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土耳其警銷毀沒收大麻「市中心直接燒」 居民被迫「一起嗨」暴怒

聯合新聞網／ 綜合報導
警方草率燒毀沒收的大麻，引發當地民眾不滿。示意圖／ingimage
警方草率燒毀沒收的大麻，引發當地民眾不滿。示意圖／ingimage

土耳其東南部一處小鎮近日發生離譜事件，警方查獲大麻之後，處理方式竟然是在鎮中心焚燒大麻，導致整座小鎮瀰漫濃濃的毒品煙霧，讓居民苦不堪言。

ODDITYCENTRAL報導，這場「放送毒氣」的焚燒行動發生在4月18日，地點位於迪亞巴克爾省（Diyarbakır）的小鎮萊傑（Lice）。土耳其警方從2023年到2024年間共查獲20.76公噸大麻，市值高達100億土耳其里拉（約新台幣82億元）。為了不讓這些大麻外流做不當用途，警方決定將所有大麻焚燒銷毀，但此舉卻引發居民抗議。

原來焚燒的毒品數量實在太大，不只讓整個小鎮煙霧瀰漫，居民甚至還出現頭暈、噁心、幻覺等症狀。有居民表示，他們已經整整五天不敢開窗也不敢出門，孩子也出現不適症狀，讓他們在「空汙」情況下還要跑醫院。更令人不滿的是，警方在焚燒過程中，還特地把大麻袋擺成小鎮名字萊傑「LICE」字樣，更讓民眾批評警方真是「吃飽太閒」。

綠星協會（Yeşil Yıldız Association）主席耶哈（Yahya Öğer）痛批警方處理方式太過荒謬。他表示，雖然警方掃毒有成，但不應該在市中心公開焚燒。他呼籲政府應將毒品送往設有過濾系統的工廠銷毀，避免對居民健康造成危害。

「就像二手菸對健康有害，大麻煙霧也可能造成嚴重的中毒反應，導致頭暈、想吐、甚至出現幻覺。」耶哈說。此事件不僅揭露了當地毒品問題的嚴重性，也凸顯當局在處理方式上的極大疏失。即使事件引發民怨，但目前並未有相關單位出面道歉，也沒有提供任何補償措施。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

土耳其 毒品

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