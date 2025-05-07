金正恩視察北韓軍火工廠 讚砲彈生產「提升4倍」
北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察了生產砲彈與機械的軍火工廠。
路透社引述北韓中央通信社（KCNA）指出，金正恩稱讚這座砲彈工廠把生產提升至「平均水準的4倍」，這在「提升北韓武裝力量的基本戰力方面，扮演重要角色」。
南韓國會議員上週引述南韓國家情報院的訊息指出，北韓向俄羅斯提供「價值數以十億計美元的飛彈與砲彈」，同時也派出1萬5000名兵力，支援俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。
這除了讓俄羅斯在西部庫斯克州（Kursk）戰場上獲得優勢，也進一步拉近北韓與俄羅斯的關係。
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