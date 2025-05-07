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甲烷排放量近歷史新高 國際能源總署曝：1/3來自能源業

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

國際能源總署（IEA）今天說，創紀錄的化石燃料產量使2024年導致地球變暖的甲烷排放量接近歷史新高，並警告石油和天然氣設施的大規模甲烷洩漏情況激增。

法新社報導，甲烷對全球暖化的影響僅次於二氧化碳，減少甲烷排放對於實現國際氣候變遷目標至關重要，也是抑制氣溫上升最快的方法之一。

但國際能源總署警告，各國嚴重低估能源產業的甲烷污染。該組織估計，能源業甲烷排放量比各國政府向聯合國報告的總排放量高出約80%。

人類活動排放的甲烷約有1/3來自能源產業。

甲烷從天然氣管線和其他能源基礎設施洩漏，並在設備維護期間被故意釋放。

解決這個問題被認為是降低排放最簡單的方法之一，因為堵住洩漏點通常成本很低，甚至無需成本。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示：「然而，最新數據顯示，甲烷減排仍然沒有達到預期目標。」

國際能源總署的「全球甲烷追蹤報告」（GlobalMethane Tracker）說，2024年化石燃料產業的甲烷排放量超過1.2億公噸，接近2019年的歷史新高。

大陸是全球能源業甲烷排放量最大的國家，主要來自煤炭業。

美國緊隨其後，主要來自石油和天然氣產業的推動，俄羅斯排名第3。

化石 國際能源總署 減排

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