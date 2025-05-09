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日列車行李佔位爭議多！乘客怒不敢言 JR東海道7月起增免預約放置區

聯合新聞網／ 綜合報導
在大眾交通工具上，大型行李箱的擺放位置常引發困擾。情境示意圖。圖／Ingimage
在大眾交通工具上，大型行李箱的擺放位置常引發困擾。情境示意圖。圖／Ingimage

據日媒「FNN」報導，日本黃金周連假結束，東京車站與羽田機場迎來返程人潮，不少旅客攜帶大件行李返鄉，卻也引發一波「行李佔位」的公德心爭議。日本社群平台近日出現多則網友拍攝的照片，指控部分乘客將行李箱直接放上座位，或在多人座位區佔用空間，導致其他乘客無位可坐，引發民怨。

文中一名拍攝者表示，自己在東海道本線車廂內尋找空位時，發現一名40到50歲的男子將髒污的黑色行李箱放上座位，低頭滑手機、對周遭不理不睬，儘管車廂已幾乎客滿、甚至有人站著，仍未見男子移動行李。拍攝者坦言感到震驚，卻不敢當面指責，因「擔心對方惱羞成怒造成衝突」。另一則案例則是有兩名遊客在四人座位中佔用空間放置行李箱，使其他乘客無法入座。更有網友拍下外籍旅客在電車上，將腳擺在行李箱上高聲談笑的畫面。

隨著外籍旅客增加，也有人認為部分外國人或許對日本列車禮儀不熟悉。評論者指出，應加強車內多語言的廣播宣導，讓遊客瞭解正確的行李擺放方式。

為因應大件行李相關問題，JR東海道新幹線宣布，自今年7月起將設置「免預約大型行李置放區」，希望藉此減少爭議與乘車糾紛。鐵道專家梅原淳指出：「設置行李專區不僅能改善乘車空間，也有助於預防誤會與安全風險，例如無主行李的可疑狀況」。報導最後呼籲，無論國籍，維持公共交通秩序與乘車禮儀，是每位乘客的責任；以禮相待，才能讓每一趟旅程更加安心愉快。

新幹線 日本 行李箱 鐵道

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