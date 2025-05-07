拍下子彈劃過瞬間！紐時川普遇刺照 獲普立茲新聞獎攝影獎

普立茲新聞獎五日揭曉，紐約時報拿下四個獎項，紐約客雜誌也獲得三項。獲獎報導主題包括芬太尼危機、美軍政策以及美國總統川普去年競選期間遇刺事件。

非營利新聞調查組織ProPublica連續兩年勇奪最大獎公共服務獎，旗下多名記者共同撰寫深入報導，探討醫師受限於墮胎法令嚴格限制而延誤緊急手術，導致數名孕婦因此喪生。

華盛頓郵報獲兩個獎，包括對川普遇刺事件的報導拿下突發新聞獎。華郵另一得獎記者特納斯（Ann Telnaes）今年一月已辭職，因為編輯部拒絕刊登她諷刺郵報老闆貝佐斯等科技界大亨爭相討好川普的評論插畫。特納斯獲獎原因是「無畏無懼」。

紐約時報去年對阿富汗、蘇丹、巴爾的摩以及賓州巴特勒的總統選戰報導共計拿下四獎，凸顯報導層面廣泛，攝影記者米爾斯（Doug Mills）在巴特勒造勢大會現場拍攝的川普遭遇槍擊照片，捕捉到一顆子彈在川普背後劃過，拿下突發新聞攝影獎。

紐約時報記者阿米德（Azam Ahmed）等三人共同撰寫檢討美國對阿富汗外交政策為何失敗的特稿，獲得解釋性報導獎。記者華許（Declan Walsh）等人深入蘇丹調查採訪內部衝突，則獲得調查報導獎。

紐約時報與巴爾的摩旗幟報合作探討當地芬太尼氾濫危機的報導，獲地方報導獎。

普立茲獎設於一九一七年，旨在授予美國新聞界、文學界和音樂界為公眾服務成績突出和成就卓著人士。公共服務獎得主獲頒金牌，其他獎項得主則有一萬五千美元獎金。