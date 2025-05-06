快訊

男開車墜落基隆八斗子漁港 兄弟跳海搶救駕駛仍不治

市場等待Fed決策和貿易談判進展 美股早盤三大指數盡墨、道瓊跌200點

郭智輝遭爆砸22萬密宴谷立言等人 AIT說話了

泰國南部頻傳暴力攻擊 政府籲「停止行為」：將展開談判

中央社／ 曼谷6日專電

泰國南部近日發生多起平民或僧侶遭到暴力攻擊事件，引起高度關注。泰國副總理普譚今天表示，只要分離主義團體停止暴力行為，泰國政府準備好在泰國憲法框架下展開和平對話。

泰國南部3府包括也拉府（Yala）、陶公府（Narathiwat）和北大年府（Pattani）在過去20年因為穆斯林分離主義分子的反抗行動，騷亂時有所聞，近10年狀況較為緩解，但近來頻傳平民、僧侶甚至兒童遭到武裝勢力攻擊的事件，引起各界高度重視，擔心南部的動盪情勢再度升級。

民族報（The Nation）和泰國公視（Thai PBS）報導指出，副總理兼國防部部長普譚（PhumthamWechayachai）今天表示，泰國政府準備和分離主義團體「國家革命陣線」（Barisan Revolusi Nasional,BRN）展開談判。

普譚表示，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）與泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會談後，雙方同意由他所指揮的行動團隊與負責和平對話的馬來西亞協調員會面，他已向馬來西亞的協調員表示，泰國不接受任何形式的暴力行動，也不會在暴力未停止前與分離主義團體展開任何對話。

普譚表示，展開對話的前提是分離主義團體停止暴力行動，且和平對話必須在泰國憲法框架內進行，根據憲法，泰國是一個不可分割的國家，以國王為國家元首；還有一項條件是分離主義團體必須像泰國政府一樣承認文化多樣性，「泰國佛教徒與穆斯林過去能夠和平共處，但現在的暴力行為是試圖分裂泰國。」

他並明確指出，如果分離主義團體的目的是建立與泰國分離的「北大年王國」，政府將不會參與談判，政府接受在泰南實行公共參與的地方自治，但這絕不代表獨立建國。

他表示，泰南地區具有發展潛力，只要和平得以恢復，投資者便會願意進駐。

泰國 穆斯林 總理 馬來西亞

延伸閱讀

台北羽賽／王柏崴晉級會內賽戰黃智勇 泰國甜心也晉級

台北羽賽／傷癒拚排名 泰國甜心歐帕妮普連三年參賽

站上去才夠大膽！ 曼谷王權「I-Tilt」高空體驗新設施 超震撼「漂浮65度」俯看整座城市

撿死人牙發財？殯葬業男靠「撿金牙」熔成金條 意外賺進近1.7萬

相關新聞

女子遭汽車衝撞釀重傷 台灣親人抵溫哥華探視

溫哥華菲律賓社區日前發生汽車衝撞人群釀11死數十人受傷慘劇，其中一名重傷患者台灣女子Sora仍在昏迷中，家屬從台灣趕至溫...

鼎泰豐首間加拿大分店開幕 精緻台灣餐飲登溫哥華

加拿大有許多台式餐飲，多屬於簡餐、小吃性質，享譽全球的鼎泰豐首間加拿大溫哥華店今天正式開幕，也象徵首間主打精緻餐飲文化的...

歐戰勝利80周年 英國盛大慶祝4天 11名烏兵也參與

英國5日展開紀念第二次世界大戰勝利80周年的慶祝活動，包括閱兵、街頭派對，而皇室成員也將在白金漢宮陽台向民眾致意。為期4...

阿聯學校推AI教育 從幼兒園開始 培養倫理意識

阿拉伯聯合大公國當局宣布，將針對所有年齡層的學童開設人工智慧（AI）課程，這是該國維持技術領先地位的最新舉措。

旅館東西好用通通帶回家？部分物品拿走恐涉竊盜罪 日律師：不分國籍

根據日媒「Otona X answer」報導，日本旅館長期面臨「飯店物品是否可帶走」問題，在大型連假期間再度成為話題。不少旅客將毛巾、拖鞋甚至吹風機、餐具等飯店物品帶回家，引發網友熱議，批評這類行為「根本是偷竊」、「怎麼會有人覺得能帶走」、「簡直無法置信」。

雙薪家庭年收127萬養得起兩孩？日本夫妻嘆難存錢 政府補助金額曝光

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，對許多日本家庭而言，即使是雙薪家庭年收達600萬日圓（約新台幣127萬元），在養育兩名子女的現實支出壓力下，仍讓不少父母感到吃緊。尤其在教育費、居住成本與日常開銷不斷上漲的情況下，該收入水準是否足以應付家庭支出，成為熱門話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。