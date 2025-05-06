泰國南部頻傳暴力攻擊 政府籲「停止行為」：將展開談判

泰國南部近日發生多起平民或僧侶遭到暴力攻擊事件，引起高度關注。泰國副總理普譚今天表示，只要分離主義團體停止暴力行為，泰國政府準備好在泰國憲法框架下展開和平對話。

泰國南部3府包括也拉府（Yala）、陶公府（Narathiwat）和北大年府（Pattani）在過去20年因為穆斯林分離主義分子的反抗行動，騷亂時有所聞，近10年狀況較為緩解，但近來頻傳平民、僧侶甚至兒童遭到武裝勢力攻擊的事件，引起各界高度重視，擔心南部的動盪情勢再度升級。

民族報（The Nation）和泰國公視（Thai PBS）報導指出，副總理兼國防部部長普譚（PhumthamWechayachai）今天表示，泰國政府準備和分離主義團體「國家革命陣線」（Barisan Revolusi Nasional,BRN）展開談判。

普譚表示，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）與泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會談後，雙方同意由他所指揮的行動團隊與負責和平對話的馬來西亞協調員會面，他已向馬來西亞的協調員表示，泰國不接受任何形式的暴力行動，也不會在暴力未停止前與分離主義團體展開任何對話。

普譚表示，展開對話的前提是分離主義團體停止暴力行動，且和平對話必須在泰國憲法框架內進行，根據憲法，泰國是一個不可分割的國家，以國王為國家元首；還有一項條件是分離主義團體必須像泰國政府一樣承認文化多樣性，「泰國佛教徒與穆斯林過去能夠和平共處，但現在的暴力行為是試圖分裂泰國。」

他並明確指出，如果分離主義團體的目的是建立與泰國分離的「北大年王國」，政府將不會參與談判，政府接受在泰南實行公共參與的地方自治，但這絕不代表獨立建國。

他表示，泰南地區具有發展潛力，只要和平得以恢復，投資者便會願意進駐。