女子遭汽車衝撞釀重傷 台灣親人抵溫哥華探視

中央社／ 溫哥華5日專電
郭小姐從台灣趕至溫哥華關心表妹Sora情況。她祈禱昏迷未醒的Sora能儘快康復，也期盼其他受害家庭都能走出陰霾。中央社記者
郭小姐從台灣趕至溫哥華關心表妹Sora情況。她祈禱昏迷未醒的Sora能儘快康復，也期盼其他受害家庭都能走出陰霾。中央社記者

溫哥華菲律賓社區日前發生汽車衝撞人群釀11死數十人受傷慘劇，其中一名重傷患者台灣女子Sora仍在昏迷中，家屬從台灣趕至溫哥華醫院探視，悲痛之餘，也感謝來自四面八方的關愛。

Sora是去年底從台灣到加拿大度假打工，4月28日和朋友一起參與菲律賓Lapu Lapu嘉年華活動，未料遇上一輛汽車衝撞現場的慘劇，她頭部遭受撞擊、全身嚴重挫傷、多處骨折，緊急被送醫急救，目前仍在醫院加護病房中昏迷。

Sora的表姊郭小姐昨天抵達溫哥華，今天一早前往醫院探視Sora。她接受記者專訪時屢屢流淚，說：「雖然她還未睜開眼，但我相信她聽得到我說話，我呼喊她、鼓勵她，可以看到她眼眶泛溼，眼皮下的眼珠子似乎有轉動跡象，我相信她是在回應我。」

她相信Sora會有甦醒的一天。「醫生說她還年輕，才30出頭，可以感受到她意志力堅強，腦部的血腫有轉好跡象，相信可以撐過難關。」

郭小姐說，表妹Sora喜歡嘗試新生活，前幾年一直在澳洲打工度假，去年春天回到台灣，後來又獲得加拿大打工度假簽證。「當時她好高興能來加拿大，我們雖然不捨得，但也希望她快樂地隨心而行，只是沒想到發生這場意外。我對Sora說：世界還有好多地方正等著你探索，你不能放棄。」

任職於保險公司的郭小姐，當年承辦了高雄城中城大火案件，親眼目睹火災現場慘狀，也看到艱難中人們扶持的力量，而這一次她在溫哥華也感受到大悲與大愛。「Sora的朋友、房東和素未相識的鄰居，以及駐溫哥華辦事處和大溫哥華台灣同鄉會等，都幫了很多忙。今天在肇事現場，也有溫哥華居民主動為我們祈福。」

郭小姐並不責怪肇事者，「一如城中城案，凸顯了台灣社會中的貧窮和建築安全，我想溫哥華也是，需要關懷社會中那群有身心創傷的人。」她希望表妹好好活著，也希望其他受害當事人和家庭都能逐漸走出陰霾。

Sora如能甦醒，因頸椎、脊椎、腿骨受傷，未來的復健之路也非常辛苦。友人為她在網路上發起了募款，希望獲得跨國際的支持。

大溫哥華台灣同鄉會也設立急難救助的小額捐款帳號，專款專用支持Sora。

同鄉會會長吳清桂說，Sora家庭狀況不佳，父親早逝，只能由表親幫忙，龐大的醫療復健費用是非常沉重的負擔，希望台灣民眾能給予支持幫助，懇請大家為她集氣加油。

加拿大 打工度假 溫哥華

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