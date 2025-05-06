鼎泰豐首間加拿大分店開幕 精緻台灣餐飲登溫哥華

加拿大有許多台式餐飲，多屬於簡餐、小吃性質，享譽全球的鼎泰豐首間加拿大溫哥華店今天正式開幕，也象徵首間主打精緻餐飲文化的台灣料理登陸加拿大。

鼎泰豐集團執行長楊國華夫婦親自主持加拿大首間分店開幕儀式，一代書法家于右任的兒子于中令、加拿大華裔博物館和市政府代表等人出席儀式。

加拿大民眾對台式餐廳的印象多停留在簡餐風格，走平民化路線、口味也受歡迎。當越來越多米其林「星級」餐廳搶攻溫哥華時，鼎泰豐的登陸，等於為加拿大台灣飲食文化開啟新局面。

這股台灣精緻飲食風潮，受到加拿大主流媒體關注。溫哥華最大英文報紙「溫哥華太陽報」（Vancouver Sun）以主版位置大篇幅介紹鼎泰豐，包括其創業歷史、餐點特色、經營理念等，以及如何從一間簡樸的家族餐廳登上國際化道路的故事。

卑詩省台灣商會會長翁家婷表示，台灣美食小吃舉世聞名，但過去若要宴請政商貴賓，多只能選擇西式、粵式或江浙餐廳，如今可以選在鼎泰豐，好好介紹台灣美食，「畢竟就算是小籠包、蛋炒飯，也要華麗登場」。

為了在溫哥華端出經典菜色如小籠包、蛋炒飯及紅油抄手等，負責北美事務的鼎泰豐家族第三代、副總裁楊育寧表示，鼎泰豐僱用超過300名本地員工，動員16名來自美國和台灣的主管，耗費數個月為員工進行培訓，務必確保每個人的麵食製作功底和服務品質都能達到高標準。

從台灣移民到加拿大的Suyi兩個多月前加入鼎泰豐學習製作小籠包，她說和不同族裔者一起學做小籠包，充滿挑戰與新鮮感，相信溫哥華的小籠包與台灣小籠包一樣美味。

鼎泰豐黃金18摺的小籠包誕生過程，在溫哥華也可透過開放式廚房看得到，成了餐廳最知名的打卡角落。

鼎泰豐首度搶灘加拿大，地點選在溫哥華市最昂貴的地段－阿爾伯尼街（Alberni Street），和許多國際精品品牌在同一區段，營運面積461坪的空間設計走低調奢華風，同時可感受到東方禪意。

和紐約鼎泰豐一樣，溫哥華分店內部裝潢由羅克威爾集團（Rockwell Group）設計師大衛．羅克威爾（David Rockwell）操刀。一進門，看到岩石花園、中式燈籠，透著寧靜典雅；整體色調採褐木與深綠搭配，頗符合溫哥華重視大自然的文化特性。

楊育寧表示：「溫哥華是一座重視設計、文化和工藝的城市，作為加拿大首家鼎泰豐，必須要融合台灣傳統與溫哥華風情，我們頌揚台灣人文美食，也體現溫哥華多元文化和環境自然美。」

眾所周知，「鼎泰豐」招牌上3個行雲流水的大字，是書法家于右任親題。楊育寧特別向現場來賓介紹，溫哥華店內掛有一幅寫著「為生民立命」的書法，是出自于右任的兒子于中令之手，為溫哥華店的獨家墨寶。

楊育寧並宣布捐贈于中令另一幅墨寶「食藝美世」給加拿大華裔博物館典藏，為台灣和加拿大文化串起另一番鏈接。

溫哥華日前發生汽車撞人慘劇，同感悲痛的楊育寧表示，「將捐款幫助，雖然初來乍到這個城市，但已經感受到城市給予我們的支持，所以我們想提供支持，我們與溫哥華人一條心。」

鼎泰豐首間加拿大溫哥華店5日開幕，經典菜色黃金18摺小籠包是僑胞思念的家鄉味。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年5月6日 中央通訊社

鼎泰豐首間加拿大溫哥華店5日開幕，店內開放式廚房可看到小籠包的製作過程，成為熱門打卡點。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年5月6日 中央通訊社