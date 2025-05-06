「為耶穌遊行」各地開展 宣告耶穌是王

走上街頭為耶穌遊行市區，你願意嗎？為耶穌遊行（March for Jesus）街頭集會最近於世界各地展開，墨西哥以慶祝30週年舉辦福音集會，愛爾蘭首次舉辦則有超過1萬名基督徒參與。活動中，基督徒領袖與民眾為國家祈禱，盼基督價值觀彰顯在每個人生命中。

讓基督進入內心

據《基督教日報》報導，墨西哥有超過6萬名基督徒走上首都街頭，紀念為「為耶穌遊行」（March for Jesus）30週年，作為全國最大的福音派公眾集會之一，這場和平示威活動以音樂、祈禱和福音宣講為特色，在歷史悠久的憲法廣場舉辦。

活動中，遊行隊伍的基督徒多數穿著綠色襯衫，象徵著活動的團結與知名度，橫幅上寫著「耶穌基督是我們國家的主」和「少一些暴力，多一些上帝」等信息。此外，基督教領袖在集會中強調了和解、聖經價值觀和社會和平等主題。

「墨西哥，最好事情就是讓基督進入內心！」為耶穌遊行創始人兒子基羅亞呼籲，上帝子民宣告耶穌作王，這不是在抗議遊行，而是在為耶穌和平遊行。

「回歸上帝」祈禱

《Evangelical Focus》報導，愛爾蘭去年於首都首次舉辦「為耶穌遊行」集會，吸引約12000位基督徒參與，遊行隊伍從都柏林紀念花園出發，步行至愛爾蘭議會，手持木製十字架，揮舞旗幟和標語牌，在城市街道上也有敬拜團隊，帶領會眾高唱流行歌曲和讚美詩。

對此，萬國教會牧師埃亨為愛爾蘭人民「回歸上帝」祈禱，盼愛爾蘭國家願意信仰、尊敬和崇拜上帝，並宣告他是萬主之主。

愛爾蘭福音派聯盟執行董事帕克也表達對愛爾蘭政府的期望，尤其在價值觀上要與《聖經》相符，祈禱這個國家的政府能夠成為擊退黑暗浪潮，並恢復信仰真理和虔誠的政府。

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