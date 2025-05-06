英准設全AI律師事務所 代寫催款信只收費80元

英國監管機構最近批准了一家律師事務所「Garfield AI」成立，特別之處在於它由一位倫敦訴訟律師和一位量子物理學家共同創立，沒雇用任何真人律師，全靠人工智慧（AI）提供法律服務。

兩位創辦人合作開發出線上工具，專門幫小商家和普通人追討債務，最基礎的服務是由AI代寫小額訴訟程序適用的催款信函，只要2英鎊（約新台幣80元）就搞定。付50英鎊（約新台幣2,000元）能由AI準備法庭需要的各種文件。甚至能生成專業的法庭陳述稿。

共同創辦人Philip Young說，英國每年有60億到200億英鎊的債務收不回來，因為打官司又貴又麻煩。他希望他的律所能讓一般人也打得起官司，同時協助法庭減少積壓的案件。不過，目前還不能全然讓AI獨立處理案件。所有AI生成的內容將由Young親自審核，並透過抽樣檢查確保品質。

全球許多律師事務都正在摸索如何更有效率的利用AI，除上述案例之外，有些大型事務所開發AI工具來處理費時又不賺錢的業務，例如反壟斷和基金設立文件。

另據路透報導，美國眾議員福斯特計劃在未來幾周內提出一項法案，將責成美國主管機關從兩項關鍵領域著手，以追蹤AI晶片最終流向何處，防堵輝達等廠商所出售的人工智慧（AI）晶片經由走私而流入中國大陸。