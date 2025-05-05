快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

泰男騎機車巡田被雷劈死！女兒才準備帶他出遊慶生 當地首例嚇壞全村

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國武里南府一名61歲男子不顧家人勸阻，堅持雨天巡視甘蔗田狀況，結果騎車途中不幸遭雷擊身亡。圖/取自@ASEANNOWTH在X的照片
泰國武里南府一名61歲男子不顧家人勸阻，堅持雨天巡視甘蔗田狀況，結果騎車途中不幸遭雷擊身亡。圖/取自@ASEANNOWTH在X的照片

泰國媒體Thaiger報導，一名泰國男子不顧家人勸阻，堅持雨天外出察看甘蔗田狀況，騎車途中不幸遭雷擊身亡，是當地首例雷擊致死案，引發村民震驚。死者女兒透露，才準備帶父親出門旅遊慶生，結果因突如其來的悲劇天人永隔。

這起事件發生在武里南府直轄縣，3日上午8時左右，61歲男子阿姆南（Amnat）無視妻子警告雨勢劇烈不要外出，堅持騎車前往甘蔗田查看水位，結果途中遭遇雷擊身亡。警方趕抵現場時，在他身上只發現一支手機。

當地村長特卡提（Tweekate）表示，省長皮奇南（Piya Pichnam）早前已特別針對頻繁雷電制定相關天災預警政策，並且定期透過擴音器向村民廣播警訊。對於這起事故發生在他所在社區，特卡提感到無比震驚，村民也表示，從未聽過有騎車時被雷擊致死的事件。

令人心碎的是，阿姆納35歲的女兒克瓦琳（Kewalin）悲痛表示，本來已經計畫在5月20日父親生日當天帶他出遊，旅費也早已準備好，卻因這場突如其來的意外導致一家人天人永隔，出遊的心願也永遠無法實現了。

家人

延伸閱讀

許勝雄、張國恩 獲頒泰國天主教易三倉大學特殊貢獻獎

東海攜手泰國王后母校易三倉大學開課 培育東協高階管理人才

屏東等4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

影／在家滑手機突遇雷擊入戶像爆炸 澳洲少女驚慌逃離

相關新聞

泰男騎機車巡田被雷劈死！女兒才準備帶他出遊慶生 當地首例嚇壞全村

泰國媒體Thaiger報導，一名泰國男子不顧家人勸阻，堅持雨天外出察看甘蔗田狀況，騎車途中不幸遭雷擊身亡，是當地首例雷擊...

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

根據「President Online」報導，東北大學加齡醫學研究所教授川島隆太從2020年開始，對仙台市約7萬名中小學生進行長達十年的追蹤調查警示，過度使用手機與學業成績下滑、腦部發育停滯有顯著關聯。

獨留校車內逾4.5小時！5歲男童曾掙扎終缺氧身亡 校車司機被捕

1名5歲男童如常乘搭校車前往幼稚園上學，惟懷疑被人獨留車內，直至中午被發現時已陷昏迷…

「圈養一群老傢伙」：法國高級長照機構為何成為虐老掘墓人？

每個月收費超過三十萬臺幣的法國頂級老人長照機構，卻持續發生失能長者被刻意關在房內、任由住戶長時間躺在便溺之中不更換尿布、營養不良、醫療及看護人手嚴重不足的情況。負責經營的歐葆庭（Orpéa）集團是業界龍頭，在二十幾個國家擁有一千多家長照機構與診所，為何會出現這樣駭人的情況？

職場黃金即戰力！65歲婦「打工換宿」邊玩邊存錢 第二人生更自由

根據日媒「テレ朝News」報導，隨著高齡化社會來臨，愈來愈多銀髮族選擇以「一邊旅行、一邊工作」的方式，開啟第二人生。其中65歲的比嘉和美就是典型案例。她從小學教師退休後，立即投入兵庫縣一間渡假飯店的「打工換宿」行列，成為餐廳廚房的即戰力。

羅馬競技場驚悚意外 居台美國男子爬欄杆遭刺重傷

羅馬競技場發生驚悚意外，一名居住在台灣的美國男子日前攀爬競技場鐵欄杆時遭刺穿腰部，一度掛在欄杆上失去意識，急救團隊花了2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。