快訊

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

蔡依林被蛇纏頭兌現承諾！頂「美杜莎慾望桂冠」首揭新歌

稱重購自住房欲抵108萬稅 找里長背書法官揪細節不採信

暴洪侵襲彼特拉古城 約旦當局急撤近1800名遊客

中央社／ 安曼4日綜合外電報導

約旦官員告訴國營電視台，當局今天從遭受洪水侵襲的古城彼特拉（Petra）疏散了近1800名遊客。

法新社報導，約旦國營電視台Al-Mamlaka TV引述地方官員穆哈丁（Yazan Mohadin）的話說：「暴洪襲擊考古遺址後，救援團隊從彼特拉古城疏散了上千名遊客。」

他說：「今天造訪此處的遊客人數達到1785人，民防團隊已疏散其中大多數遊客。」他補充說，沒有人員傷亡。

約旦氣象當局發布一段影片，畫面可見暴洪侵襲這座古城。

影片顯示，遊客撤離前聚集在卡茲尼神殿（TheTreasury）入口處；卡茲尼神殿是彼特拉最具代表性的陵墓之一。

隨著這個地區的降雨和風暴日益頻繁，過去也曾出現類似的疏散行動。

彼特拉古城以在玫瑰色峭壁鑿刻而成的壯麗神廟聞名，是聯合國世界遺產（UN World Heritage site）之一。它在2007年一項網路票選中，被評選為世界新七大奇觀（New Seven Wonders of the World）之一。

團隊 影片 約旦

延伸閱讀

台南建城300年 全台11間城隍繞巡府城4大古城祈福

偏鄉基金會前進古城、上岐國小拍片 紀錄學生學習歷程

約旦浮雕、烏克蘭戰車碎片 捷克總統珍藏禮物大公開

神仙崗位 湘景區招「姜太公」帶薪釣魚 時薪20元還包吃

相關新聞

「圈養一群老傢伙」：法國高級長照機構為何成為虐老掘墓人？

每個月收費超過三十萬臺幣的法國頂級老人長照機構，卻持續發生失能長者被刻意關在房內、任由住戶長時間躺在便溺之中不更換尿布、營養不良、醫療及看護人手嚴重不足的情況。負責經營的歐葆庭（Orpéa）集團是業界龍頭，在二十幾個國家擁有一千多家長照機構與診所，為何會出現這樣駭人的情況？

獨留校車內逾4.5小時！5歲男童曾掙扎終缺氧身亡 校車司機被捕

1名5歲男童如常乘搭校車前往幼稚園上學，惟懷疑被人獨留車內，直至中午被發現時已陷昏迷…

職場黃金即戰力！65歲婦「打工換宿」邊玩邊存錢 第二人生更自由

根據日媒「テレ朝News」報導，隨著高齡化社會來臨，愈來愈多銀髮族選擇以「一邊旅行、一邊工作」的方式，開啟第二人生。其中65歲的比嘉和美就是典型案例。她從小學教師退休後，立即投入兵庫縣一間渡假飯店的「打工換宿」行列，成為餐廳廚房的即戰力。

羅馬競技場驚悚意外 居台美國男子爬欄杆遭刺重傷

羅馬競技場發生驚悚意外，一名居住在台灣的美國男子日前攀爬競技場鐵欄杆時遭刺穿腰部，一度掛在欄杆上失去意識，急救團隊花了2...

女神卡卡演唱會險遭炸彈攻擊 巴西警方破獲逮2人

流行樂壇天后女神卡卡昨晚在里約熱內盧舉行人潮爆滿的大型演唱會。巴西警方今天表示，他們阻止一起攻擊陰謀並且逮捕兩人

減少汙染兼省錢 立陶宛逐步淘汰1、2歐分硬幣

為提升現金使用效率、減少對環境的衝擊，並降低民眾與商家的營運成本，立陶宛自5月起正式實施現金支付金額尾數調整制度，逐步淘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。