暴洪侵襲彼特拉古城 約旦當局急撤近1800名遊客

約旦官員告訴國營電視台,當局今天從遭受洪水侵襲的古城彼特拉(Petra)疏散了近1800名遊客。

法新社報導,約旦國營電視台Al-Mamlaka TV引述地方官員穆哈丁(Yazan Mohadin)的話說:「暴洪襲擊考古遺址後,救援團隊從彼特拉古城疏散了上千名遊客。」

他說:「今天造訪此處的遊客人數達到1785人,民防團隊已疏散其中大多數遊客。」他補充說,沒有人員傷亡。

約旦氣象當局發布一段影片,畫面可見暴洪侵襲這座古城。

影片顯示,遊客撤離前聚集在卡茲尼神殿(TheTreasury)入口處;卡茲尼神殿是彼特拉最具代表性的陵墓之一。

隨著這個地區的降雨和風暴日益頻繁,過去也曾出現類似的疏散行動。

彼特拉古城以在玫瑰色峭壁鑿刻而成的壯麗神廟聞名,是聯合國世界遺產(UN World Heritage site)之一。它在2007年一項網路票選中,被評選為世界新七大奇觀(New Seven Wonders of the World)之一。