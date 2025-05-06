旅館東西好用通通帶回家？部分物品拿走恐涉竊盜罪 日律師：不分國籍

根據日媒「Otona X answer」報導，日本旅館長期面臨「飯店物品是否可帶走」問題，在大型連假期間再度成為話題。不少旅客將毛巾、拖鞋甚至吹風機、餐具等飯店物品帶回家，引發網友熱議，批評這類行為「根本是偷竊」、「怎麼會有人覺得能帶走」、「簡直無法置信」。

針對此現象，律師佐藤みのり表示，若旅客擅自攜出飯店未明確允許攜帶的物品，可能構成「竊盜罪」，依法可處10年以下有期徒刑或50萬日圓（約新台幣10萬6千元）以下罰金。雖然如牙刷、刮鬍刀、一次性洗髮精等通常屬可帶走項目，但大容量洗沐用品、電器、食器等物品若被帶走，飯店不僅可要求歸還或求償，也可報警處理。

值得注意的是，持走物品的「種類與價值」會影響是否被起訴及量刑。像帶走吹風機與帶走原子筆，在法律上的惡意程度與損害金額皆不同。此外，隨著國際旅客增加，外籍觀光客誤帶備品的情況也常出現。佐藤律師指出，無論國籍，只要是在日本境內犯案，皆適用日本刑法。但考量語言與文化差異，若非惡意、情節輕微者，通常不會追究。

專家建議飯店應明確標示「非可攜帶物品」，並將規範寫入住宿條款中，以減少誤會與糾紛。消費者則應確認哪些備品可帶走，避免因誤判觸法。畢竟，多數用品屬於飯店財產，是基於服務提供，而非「贈與」。