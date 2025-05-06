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雙薪家庭年收127萬養得起兩孩？日本夫妻嘆難存錢 政府補助金額曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
在萬物皆漲、薪資未漲的時代，夫妻雙薪，育兒仍不容易。情境示意圖。圖／ingimage
在萬物皆漲、薪資未漲的時代，夫妻雙薪，育兒仍不容易。情境示意圖。圖／ingimage

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，對許多日本家庭而言，即使是雙薪家庭年收達600萬日圓（約新台幣127萬元），在養育兩名子女的現實支出壓力下，仍讓不少父母感到吃緊。尤其在教育費、居住成本與日常開銷不斷上漲的情況下，該收入水準是否足以應付家庭支出，成為熱門話題。

根據日本總務省2024年「家計調查」資料顯示，夫妻兩人皆有工作的育兒家庭，平均年收介於778萬至916萬日圓（約新台幣165至194萬元）之間，600萬日圓顯然略低於平均水準。尤其在大城市，租金與育兒支出相對較高，使不少網友直言「完全存不到錢」，但也有來自地方的家庭回應「只要不過度奢侈，其實還算過得去」。

若進一步探討教育支出，據文部科學省的統計，單一子女就讀公立體系至高中需花費近600萬日圓，若選擇私立，總花費更可能接近2000萬日圓（約新台幣423萬元）。兩名子女若皆走私立路線，家庭所需教育費恐突破4000萬日圓（約新台幣847萬元），加上食衣住行基本開銷，年收600萬的家庭壓力不言可喻。

不過報導也強調，透過政府補助與精打細算的生活策略，600萬年收入仍屬可行範圍。舉例來說，日本3至5歲幼兒，基本上學費為免費，部分地方政府也補貼營養午餐與醫療費。此外，未滿3歲的兒童有每月1.5萬日圓的津貼，3歲至15歲有每月1萬日圓津貼。此外，若重新檢視手機資費方案、電費、瓦斯合約方案與活用地方納稅抵稅政策，每年也能省下數萬日圓。

年收600萬雖然不算寬裕，但透過財務規劃、申請政府補助與合理調整生活模式，育兒並非遙不可及。關鍵在於「怎麼花錢」與「用什麼心態過生活」，才是決定能否穩健育兒的真正關鍵。

日本 育兒 開銷

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