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堅持不進養老院…8旬婦床上過世 女兒自責：我讓媽媽孤獨死了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
如何維護獨居長者的安全和尊嚴，是現代社會的課題。獨居老人示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage
如何維護獨居長者的安全和尊嚴，是現代社會的課題。獨居老人示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage

根據「The Gold Online」報導，越來越多日本銀髮族希望在熟悉的住家中安詳辭世，但現實中，無人陪伴下過世的「孤獨死」案例卻年年上升。如何在尊重長輩意願的同時，也避免家人留下遺憾，正是日本社會面對的重要課題。

報導中分享了60歲的由美子女士與母親節子（享壽88歲）的故事。有每月年金15萬日圓（約新台幣3萬2千元）的節子堅持不進養老院，要在與亡夫共度多年的住家安度晚年。她身體健康無病痛、生活能自理，平時種花、做菜、與老友聚會，過著簡樸卻充實的生活。儘管女兒擔心獨居母親，仍尊重她的選擇，定期探視並保持聯繫。但三年前某日，女兒因無法聯繫到節子，前往探視後才發現母親躺在床上過世了。這讓由美子長年陷入自責：「我是不是讓母親孤獨死了？」

根據警察廳統計，2024年上半年有3萬7227名獨居者在家中過世，其中逾七成為65歲以上長者。死後兩天才被發現者達7380人，而一個月以上才發現者亦達3936人。雖然「無人陪伴離世」不一定代表不幸，但對家屬而言，面對「沒能守在身邊」的事實，仍極為沉重。

厚生勞動省調查顯示，43.8%的日本人希望「在家善終」，原因多為「熟悉的環境」與「想保持自我生活方式」。但實現這樣的理想需要制度與科技的協助，例如居家感測器、緊急通報系統或照護服務等，皆有助於長者獨居時能維護安全與尊嚴。

由美子回憶：「母親已走完她理想中的人生，但我仍忍不住想自己是否還能做得更好。」她的故事提醒我們，善終不只是個人選擇，也影響整個家庭。及早溝通與規劃，或許能讓未來少一點遺憾。

子女 日本 獨居 過世 銀髮族 養老院

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