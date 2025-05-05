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獨留校車內逾4.5小時！5歲男童曾掙扎終缺氧身亡 校車司機被捕

香港01／ 撰文：田中貴
5歲男童張禹澤被獨留在車內死亡，他生前活潑可愛，親友深感沉痛。 示意圖／ingimage
5歲男童張禹澤被獨留在車內死亡，他生前活潑可愛，親友深感沉痛。 示意圖／ingimage

馬來西亞發生兒童被獨留車內缺氧身亡悲劇。1名5歲男童如常乘搭校車前往幼稚園上學，惟懷疑被人獨留車內，直至中午被發現時已陷昏迷，送院搶救後最終不治。

警方經調查後，相信男童在車內超過4.5小時，其右眼附近有瘀傷，相信死前曾經作出掙扎，事後拘捕涉事校車司機。男童死因有待驗屍確定，初步調查是缺氧死亡。

男童父母和其他家屬難以接受死訊，日前舉行喪葬儀式，眾人一臉哀傷，希望男童能早日安息。

男童是家中獨生子和唯一男孫

不幸身亡的5歲男童張禹澤，是家中獨生子和唯一男孫，禹澤的張姓姑姑接受當地媒體訪問時透露，禹澤和父母及婆婆同住新山武吉英達花園，父母每日前往新加坡工作，所以主要由婆婆一手照顧。禹澤3歲就被送往涉事幼稚園，本身由其他家人開車接送返學，去到4歲時才改乘校車，父母更開始為兒子規劃未來教育，打算將他送到國際學校讀書。

右眼附近出現瘀傷 拚命掙扎逃出車外不果

姑姑又說，禹澤生前活潑可愛，前幾天曾前往姑姑家中嬉戲，其身體最近沒有大礙，非常健康。事發4月30日，禹澤如常早上近7時由婆婆送上校車，理應7時半抵達上學，豈料家人事後收到噩耗，禹澤當日中午被發現時倒在車門旁邊，其呼吸已經非常微弱，右眼附近出現瘀傷，相信感到難受拚命掙扎想逃出車外。禹澤被緊急送往附近診所，再轉送私人醫院，經過兩輪搶救後，因始終缺氧太久，最終不治。

家屬質問 幼稚園負責人沒有回應

家人事發當日接到消息立刻趕到醫院，姑姑一度詢問在場的幼稚園負責人，對方當時承認校車司機疏忽，沒有發現禹澤仍然在車內睡覺，姑姑再質問為何無人發現，「為什麼學生沒到學校，你們沒通知家長，如9點多10點發現，都（可能）不會釀成悲劇」，但負責人低頭沒有回答。

司機和老師同樣沒有檢查

姑姑批評，該輛校車屬於小型客貨車，只要司機和老師有檢查1次，「都不會釀成這起慘劇」，指就算成年人被鎖在沒有冷氣的車內20分鐘都覺得難受，何況禹澤在車內超過4.5小時，希望幼稚園同樣承擔責任。

禹澤的林姓姑丈亦指，涉事司機當時將校車泊在1個甚少使用的門口，相信即使侄兒拍打車窗求救，其他人都難以發現。

警方拘捕校車司機

依斯干達公主城警區主任古馬拉山表示，警員當日下午2時40分左右在武吉英達花園一帶拘捕56歲校車司機，被捕人沒有案底，對毒品呈陰性反應，警方獲准延扣疑犯7天進行調查。

他指出，男童遺體已被送往新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）剖驗，警方循《2001年兒童法令》第31(1)(a)條文調查案件，即是父母和監護人疏忽照顧孩子,導致孩子暴露在危險下，一旦罪成，犯人可被判處罰款不超過5萬令吉（約新台幣38.6萬元）或監禁不超過20年，抑或兩者兼施。

父︰不要害怕，去找阿公 母親由親友攙扶

家人事後為禹澤舉行喪葬儀式，眾人至今都無法接受禹澤突然離開，表現悲慟不已，禹澤父親親手寫上「不要害怕」和「爸爸愛你」字眼，向愛兒告別時流下男兒淚，在棺木旁叮囑兒子「不要害怕，去找阿公」。禹澤母親傷心到要由親友攙扶，多次用紙巾擦拭棺木，場面悽慘。

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文章授權轉載自《香港01》

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