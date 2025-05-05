快訊

40歲許瑋甯懷孕了！秘藏孕肚4個月 母親節前夕晉升準媽咪

澳洲冷凍豬腳驗出萊劑 在野質疑：美國萊豬輸台敲門磚？

萬物的終結：現代科學如何理解宇宙「最終結局」？

羅馬競技場驚悚意外 居台美國男子爬欄杆遭刺重傷

中央社／ 羅馬5日專電
羅馬競技場一景。美聯社
羅馬競技場一景。美聯社

羅馬競技場發生驚悚意外，一名居住在台灣的美國男子日前攀爬競技場鐵欄杆時遭刺穿腰部，一度掛在欄杆上失去意識，急救團隊花了20幾分鐘才把他救下送醫，救治後已沒有生命危險。

義大利訊使報（Il Messaggero）、Fanpage等多家媒體昨天報導，警消單位證實，這起意外發生在2日傍晚，許多遊客在羅馬競技場目睹了這恐怖的一幕，一名男性觀光客試圖翻越競技場鐵欄杆，卻遭欄杆刺穿腰部，傷口很深，導致男子掛在欄杆上動彈不得。

報導稱，該男子是47歲的美國公民，現居台灣，此次與朋友到義大利旅遊，但報導未透露姓名等更多個資。根據目睹群眾描述，男子遭刺穿後疼痛慘叫，隨後失去意識掛在欄杆上無法動彈，許多群眾見狀試圖幫忙、大聲呼救，幾分鐘後即有救護車、憲兵警察隊到達現場。

報導指出，因男子腰間被欄杆刺穿，醫護團隊必須當場施以手術才能將他救下，這不是簡單的急救任務；醫護團隊大約花了20幾分鐘才將男子救下，由救護車送往醫院。

報導指出，男子送醫時被歸類為有生命危險的「紅燈」狀態，經過醫院緊急手術縫合80多針，目前已被認定脫離險境。

報導稱，警方正在釐清案情，尚未說明為何男子要攀爬羅馬競技場欄杆。

羅馬 義大利

延伸閱讀

俄烏停戰和平商機浮現 散裝航運搶艙 日租上漲

陸電商漲價效應 美消費者「反向代購」火熱

5億高中生案夏男2度不起訴原因曝 檢2度解剖難認有他殺嫌疑

北市橋樑黑漆漆、欄杆配色失敗 陳宥丞嘆城市美學被忽略？

相關新聞

職場黃金即戰力！65歲婦「打工換宿」邊玩邊存錢 第二人生更自由

根據日媒「テレ朝News」報導，隨著高齡化社會來臨，愈來愈多銀髮族選擇以「一邊旅行、一邊工作」的方式，開啟第二人生。其中65歲的比嘉和美就是典型案例。她從小學教師退休後，立即投入兵庫縣一間渡假飯店的「打工換宿」行列，成為餐廳廚房的即戰力。

女神卡卡演唱會險遭炸彈攻擊 巴西警方破獲逮2人

流行樂壇天后女神卡卡昨晚在里約熱內盧舉行人潮爆滿的大型演唱會。巴西警方今天表示，他們阻止一起攻擊陰謀並且逮捕兩人

羅馬競技場驚悚意外 居台美國男子爬欄杆遭刺重傷

羅馬競技場發生驚悚意外，一名居住在台灣的美國男子日前攀爬競技場鐵欄杆時遭刺穿腰部，一度掛在欄杆上失去意識，急救團隊花了2...

減少汙染兼省錢 立陶宛逐步淘汰1、2歐分硬幣

為提升現金使用效率、減少對環境的衝擊，並降低民眾與商家的營運成本，立陶宛自5月起正式實施現金支付金額尾數調整制度，逐步淘...

攜妻兒返英不安全？哈利去年在英1舉動疑打臉 英媒：名流通常會避免

英國太陽報報導，哈利王子接受BBC專訪時，談到他與英國政府就「安全保護待遇」官司敗訴後，他覺得帶妻兒返英太不安全。

持續15小時！呼應世界新聞自由日 馬爾地夫總統開馬拉松記者會破紀錄

馬爾地夫總統辦公室今天表示，總統穆伊祖昨天舉行了長達近15小時的記者會，打破烏克蘭總統澤倫斯基先前締造的記者會時數紀錄。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。