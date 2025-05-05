女神卡卡演唱會險遭炸彈攻擊 巴西警方破獲逮2人

中央社／ 巴西利亞4日綜合外電報導
里約熱內盧警方表示，女神卡卡（Lady Gaga，圖）昨天晚間「在柯帕加巴納（Copacabana）的演唱會本來可能發生炸彈攻擊，但遭他們「與司法部共同阻止」。 路透
里約熱內盧警方表示，女神卡卡（Lady Gaga，圖）昨天晚間「在柯帕加巴納（Copacabana）的演唱會本來可能發生炸彈攻擊，但遭他們「與司法部共同阻止」。 路透

流行樂壇天后女神卡卡昨晚在里約熱內盧舉行人潮爆滿的大型演唱會。巴西警方今天表示，他們阻止一起攻擊陰謀並且逮捕兩人。

法新社報導，里約熱內盧（Rio de Janeiro）警方表示，女神卡卡（Lady Gaga）昨天晚間「在柯帕加巴納（Copacabana）的演唱會本來會發生炸彈攻擊」，遭到他們「與司法部共同阻止」。

官員說，這位超級巨星在柯帕加巴納海灘上的免費演唱會吸引多達200萬人。

里約警方在社群媒體平台X上寫道，這項行動代號「假怪獸」（Fake Monster），他們逮捕「負責這起陰謀」的1名成年人和1名青少年。「小怪獸」（Little Monsters）是女神卡卡粉絲的暱稱。

警方指出，犯嫌在網路上招募人手，打算「運用急造爆炸裝置（IEDs）展開攻擊」，目的是「在社群媒體上出名」。

演唱會 社群媒體 里約

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