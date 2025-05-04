快訊

少子衝擊讓醫學院都擔心招不到人 高醫大董事長發警訊

貴州觀光船側翻已知3死、14人仍失聯 習近平緊急指示千方百計搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

攜妻兒返英不安全？哈利去年在英1舉動疑打臉 英媒：名流通常會避免

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
哈利王子4月8日抵達倫敦市中心的皇家司法院，出席「安全保護待遇」官司的第二天上訴聽證會。法新社
哈利王子4月8日抵達倫敦市中心的皇家司法院，出席「安全保護待遇」官司的第二天上訴聽證會。法新社

英國太陽報報導，哈利王子接受BBC專訪時，談到他與英國政府就「安全保護待遇」官司敗訴後，他覺得帶妻兒返英太不安全。

然而，太陽報爆料，哈利王子卻在去年5月返英出席「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年活動期間，拜訪了好友維維安勛爵（Lord Charles Vivian），並與他在他的家共度夜晚，讓外送平台「戶戶送」（Deliveroo）送餐到府。

太陽報指出，英國王室成員和名流考慮到安全，通常會避免做出請外送送餐到府這類行為。但他們還是請一名戶戶送司機帶著食物，送到維維安勛爵位於倫敦富人區切爾西（Chelsea）、價值800萬英鎊（約台幣3億2661萬元）的連棟房屋。

曾任黛安娜王妃保鑣的懷爾芬（Ken Wharfe）表示：「這樣一個備受關注的人，認為自己有高度安全風險，竟允許戶戶送外送司機來到住所，而他們完全不知道這位司機是誰、袋子裡裝了什麼。」

懷爾芬表示：「這簡直無法想像。」

懷爾芬補充：「如果哈利王子依舊可以拜訪朋友家，還能讓戶戶送司機登門送餐，並大膽地抱怨自己缺乏維安，那就太不明智了。」

倫敦警察廳皇家護衛部門前負責人戴維斯（Dai Davies）表示：「你不能一面說因為太危險所以沒辦法來英國，一面又讓任何人拿著外送餐點隨意出現在你家門口。這表明他（哈利王子）覺得自己不安全的言論是胡言亂語。如果他真的憂心自己的安全，那他會在英國其中一間王室宮殿居住。」

倫敦 哈利王子 外送平台 王室 維安 英國

延伸閱讀

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

哈利盼和解卻驚吐1句話 英王私下反應曝光「白金漢宮將仰天嘆氣」

維安官司敗訴 哈利王子盼與家人和解

哈利王子盼與英國王室和解！吐露不知查爾斯國王「還能活多久」？

相關新聞

減少汙染兼省錢 立陶宛逐步淘汰1、2歐分硬幣

為提升現金使用效率、減少對環境的衝擊，並降低民眾與商家的營運成本，立陶宛自5月起正式實施現金支付金額尾數調整制度，逐步淘...

攜妻兒返英不安全？哈利去年在英1舉動疑打臉 英媒：名流通常會避免

英國太陽報報導，哈利王子接受BBC專訪時，談到他與英國政府就「安全保護待遇」官司敗訴後，他覺得帶妻兒返英太不安全。

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這三人

王室千金小公主夏綠蒂滿10歲了！王室官方社群PO出一張生日照，夏綠蒂身穿一襲迷彩中性風上衣，可愛加倍。值得一提的是，該這...

新任世界最高齡人瑞！115歲英國婦親曝長壽3秘訣

美聯社報導，英國婦女坎特罕（Ethel Caterham）高齡115歲又252天，取代上月辭世的116歲巴西修女卡納巴羅...

健康來得及／健康不一定要運動？改變日常活動方式就可

如果您在意健康卻又不愛運動，這裡有個好消息：一項新研究指出，做家事或日常活動時，只要做得更起勁一點，就能降低心血管疾病與死亡風險。這項研究令人驚訝的地方在於，只要稍微改變打掃家裡、爬樓梯或趕公車的方式，就能享受類似運動帶來的好處。儘管這些活動依照輕度、中度或劇烈程度，所需時間也不一，但至少以後不用再把懶惰或沒時間運動當藉口了。...

印尼蘇拉威西島規模6.0地震 未引發海嘯

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）在社群媒體X平台指出，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）今天晚間發生規模6.0地震，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。