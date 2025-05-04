越南地圖T恤未畫西沙及南沙 小販面臨最高6萬罰鍰

中央社／ 河內4日專電

南海陽省一名小販在市場公開販售未印有西沙及南沙群島的越南地圖T恤，驚動相關單位出面檢查，除了違規T恤被警方沒收外，還將面臨最高約新台幣6萬元罰鍰。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南海陽省（Hai Duong）當地媒體1日披露有小販在市場公開販售越南地圖T恤，但衣服上的越南地圖卻未包含越南宣稱擁有主權的西沙及南沙群島，市場管理委員會立即展開檢查。

相關單位檢查後認定，這名違規的莫姓小販攤位上原有3件「問題地圖」T恤。報導指出，在獲知自己違規後，莫姓小販自願交出剩下的兩件「問題地圖」T恤。他強調，這些衣服是從海陽市另一家店進貨販賣。

當地警方將兩件「問題地圖」T恤帶回，並按相關規定處理。海陽省主管機關表示，會繼續對民眾宣導越南領土主權有關規定，並提高一般社會大眾對越南島嶼與海洋的認識。

越南是南海主權聲索國之一，對地圖應該如何繪製的規定相當嚴格，民眾在發行或印刷越南地圖時若沒有將西沙群島及南沙群島畫出來，可能會被處以最高5000萬越南盾（新台幣約6萬元）的行政罰鍰。

除越南民眾外，外企因「問題地圖」而被越南政府盯上的案例時有所聞。今年3月，中國絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）臉上塗鴉疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，引來越南大動作展開全國清查。

同樣在今年3月，中國茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）手機App疑似出現九段線，位於胡志明市的越南首店還沒開幕，就遭越南網友撻伐並揚言抵制，相關單位並前往了解，業者用來造勢宣傳的臉書專頁事發後迄今未再更新。

南海 地圖 越南

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