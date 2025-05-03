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印度果阿邦知名踏火儀式村莊傳踩踏事件 已釀6死80傷

中央社／ 新德里3日綜合外電報導

印度西南部濱海果阿邦以印度教踏火儀式聞名的村莊席爾高（Shirgao）今天發生踩踏事件，官員說至少有6人死亡、約80人受傷。當時有成千上萬人為了熱門的踏火儀式聚集現場。

法新社報導，這起事件是今天清晨發生在席爾高的萊拉伊女神廟（Lairai Devi Temple）。果阿邦（Goa）行政首長薩望特（Pramod Sawant）透過聲明表示，他「對於這起踩踏悲劇深感悲痛」。

薩望特並告訴媒體記者：「有6人甚至在抵達醫院前已經死亡。」果阿邦衛生局長拉尼（Vishwajit Rane）則指出「大約有80人」受傷，其中「5人情況危急」。

薩望特前往醫院探視傷者，並表示會提供死傷者家屬「一切可能支持」。印度總理莫迪（Narendra Modi）的辦公室也對家屬致哀。

印度宗教節慶常發生致命的踩踏事件。今年稍早在印度北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）舉行印度教超級重大節慶「大壺節」（Kumbh Mela）活動期間，其中1天清晨也發生踩踏事故，造成至少30人喪生。

印度 死亡 衛生局

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