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駐美代表處參加國家大教堂花展 作品凸顯台灣活力

中央社／ 華盛頓2日專電

美國華盛頓國家大教堂（National Cathedral）今、明兩天舉辦花卉市集活動，駐美代表處受邀參加其中的國際花卉展示會，與其他國家使館一同參展。代表處參展作品打造彷彿置身熱血澎湃的棒球比賽現場，展現台灣的熱情活力。

駐美代表處今天發布新聞稿表示，代表處受邀參加「國際花卉展示會」（International Flower Display），駐美副代表楊懿珊出席開幕典禮，並與保加利亞、克羅埃西亞、捷克等各國駐美大使及使節代表共同剪綵。

配合大會主題，駐美代表處以「繽紛多彩 活力台灣」作品參展，打造有如置身熱血澎湃的棒球比賽現場，透過熱帶花卉裝飾展現台灣人民的熱情活力。

駐美代表處表示，棒球運動在美國非常受歡迎，同樣也廣受台灣民眾喜愛，每逢重要賽事，球迷歡呼鼓舞、力挺台灣隊的場景，總讓人感到熱血沸騰。因此，代表處以色彩鮮明的花材，展現台灣人對棒球的熱情，並象徵台灣球員在賽事中奮戰的精神，也盼以此作品，預祝Team Taiwan在2026年世界棒球經典賽奪得佳績。

代表處指出，華盛頓國家大教堂花卉市集自1939年首次舉辦，向來是華府地區年度盛事，為期兩天的活動預計吸引超過2萬名民眾參觀。主辦單位自2006年起增加「國際花卉展示會」活動，邀請各國駐美使館介紹具有國家特色的花卉作品，駐美代表處於2015年首度獲邀參加。

台灣人 華盛頓 駐美代表

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