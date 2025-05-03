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世界新聞自由指數 巴西排名63較去年上升19名

中央社／ 聖保羅2日專電

無國界記者組織」公布2025年世界新聞自由指數，巴西在全球180個國家及地區中，排名第63，比去年上升19名；報告指出，巴西政府機構與媒體之間的關係趨向正常化，對新聞業的敵意有所減弱。

根據無國界記者組織，2025年全球新聞自由狀況堪稱「困難」，每10個國家中有6個排名下降，且在歷史調查中，首次有一半國家認為新聞業的條件「差」，只有不到1/4的國家認為新聞業的條件「令人滿意」。

巴西是2025年世界新聞自由指數少數有改善的國家之一，報告指出，「巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）任期以敵視新聞業為標誌，魯拉（LuizInácio Lula da Silva）總統上任後，國家機構與媒體之間的關係已趨向正常化。」

無國界記者組織的調查包括政治、社會、經濟、法律架構和安全5個指標，根據得分確定每個國家新聞自由度的排名，巴西平均得分63.8；台灣得分77.04，全球排名第24名。

據該組織，美洲的新聞業面臨公共資訊服務脆弱、媒體集中和不穩定的工作條件，在傳統媒體商業模式崩潰後，危機加劇。

無國界記者編輯編輯主任波坎德（Anne Bocandé）表示，確保多元化、自由和獨立的媒體空間需要穩定和透明的財務狀況，沒有經濟獨立，就沒有新聞自由，財務獨立是確保以公眾利益為中心的可靠資訊之重要條件。

巴西 新聞自由 無國界記者

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