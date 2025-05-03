捷克新聞自由躍升全球第10 公共媒體改革獲肯定

根據「無國界記者組織」發布的「2025年世界新聞自由指數」，捷克今年上升7名，名列全球第10，成歐洲表現亮眼的國家之一。

無國界記者組織（RSF）在報告中指出：「捷克的新聞自由仍受到私營媒體高度集中，以及對記者的網路仇恨所威脅。但總理費亞拉（Petr Fiala）領導的執政聯盟已推動多項有益的立法改革。」

RSF指出，公共資金已成為衡量一國新聞自由承諾的重要指標。捷克最受讚賞的改革，是捷克政府20年來首次提高資助公共媒體的授權費，強化捷克電視（Česká televize）和捷克廣播電台（Český rozhlas）的財政穩定與新聞獨立性。

然而，無國界記者組織也提到，美國政府削減對總部位於布拉格的「自由歐洲電台／自由電台」（RFE/RL）的資助，這對獨立新聞業在曾受蘇聯影響的中東歐地區造成打擊。

中東歐的獨立媒體正面臨營收縮減、公共支持不足，與媒體所有權日益集中的問題。RSF指出，「媒體在追求獨立與經濟生存之間陷入兩難」，強調媒體越來越依賴廣告商，而公共資金的韌性也在下降。

今年斯洛伐克排名下滑9名至第38名，當地的公共廣播面臨大幅預算刪減與政治干預增加的困境。即便是新聞自由排名第11名的德國與第25名的法國，也因公共媒體的財政支持問題而受批評。

RSF指出，儘管對記者的人身攻擊依然是可見的威脅，但目前全球新聞自由面臨的最大挑戰為「經濟壓力」。今年的報告首次將全球新聞自由的整體狀況評為「困難」，經濟指標得分更跌至低點，顯示各地媒體都面臨財政困境。

另一方面，報告指出，中東和北非仍是記者遭遇風險最高的地區，據RSF統計，在加薩地帶近200名記者遭以色列軍方殺害。今年巴勒斯坦排名下滑至第163名，以色列的名次也大跌11名至第112名，而位於東非的厄立垂亞則排名最後，甚至低於北韓。