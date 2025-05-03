排民衝了！仙台新設置「排球少年」水溝蓋 朝聖地點曝光

日本漫畫家古館春一的作品「排球少年!!」大受歡迎，故事背景設定主要在仙台市，近幾年來吸引國內外動漫迷前往旅遊，安排排球少年聖地巡禮。仙台市的官方繁體中文專頁「仙台魅力再發現」昨晚公布一消息，從4月30日起，「排球少年!!」的角色水溝蓋正式登場，「粉絲朝聖的新景點來了」。

「排球少年!!」水溝蓋在哪看得到？「仙台魅力再發現」臉書粉專表示，設置地點就在地下鐵南北線「富澤站」通往 KameiArena仙台（仙台市體育館）的路上，每一個水溝蓋都很有特色，歡迎粉絲邊散步邊拍照。