排民衝了！仙台新設置「排球少年」水溝蓋 朝聖地點曝光
日本漫畫家古館春一的作品「排球少年!!」大受歡迎，故事背景設定主要在仙台市，近幾年來吸引國內外動漫迷前往旅遊，安排排球少年聖地巡禮。仙台市的官方繁體中文專頁「仙台魅力再發現」昨晚公布一消息，從4月30日起，「排球少年!!」的角色水溝蓋正式登場，「粉絲朝聖的新景點來了」。
「排球少年!!」水溝蓋在哪看得到？「仙台魅力再發現」臉書粉專表示，設置地點就在地下鐵南北線「富澤站」通往 KameiArena仙台（仙台市體育館）的路上，每一個水溝蓋都很有特色，歡迎粉絲邊散步邊拍照。
另外，「仙台魅力再發現」粉專提醒，KameiArena仙台（仙台市體育館）將於5月21日開始，進行為期近2年的大規模整修，預計2027年3月完工。位於體育館南側出入口的「排球少年!!」仙台觀光特使紀念碑，屆時也會移設到一旁的「富澤公園」。紀念碑將於5月21日起搬遷，想在原位置合照留念的粉絲們，記得把握時間。
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