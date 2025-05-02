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世界新聞自由指數出爐 台灣亞洲第一、大陸淪「記者監獄」倒數第3

中央社／ 巴黎2日專電
無國界記者組織最新世界新聞自由指數出爐，台灣今年上升3名，全球排名24，蟬聯亞洲第一。 路透
無國界記者組織最新世界新聞自由指數出爐，台灣今年上升3名，全球排名24，蟬聯亞洲第一。 路透

無國界記者組織最新世界新聞自由指數出爐，台灣今年上升3名，全球排名24，蟬聯亞洲第一。報告指出，台灣政治兩極化，且特別容易受中國的假訊息攻擊。中國排名再退步，全球倒數第3，被形容為「世界最大記者監獄」。

總部設在法國巴黎的無國界記者組織（RSF）昨晚公布2025年「世界新聞自由指數」，台灣在全球180個國家中排名24，較去年上升3名，蟬聯亞洲第一，評比為「令人滿意」。

中國持續吊車尾，今年再降6名，為倒數第3的178名，評比為「非常嚴峻」；香港情況同樣堪憂，較去年滑落5名，排名140。最後兩名則為北韓和東非國家厄利垂亞（Eritrea）。

今天為世界新聞自由日，RSF以安全、社會、法律、政治、經濟為5大指標進行評分，連續23年追蹤新聞自由情況。

RSF報告寫道，台灣是民主自由體制與全球第21大經濟體，「大致遵守媒體自由原則。然而，記者仍然受極度兩極化的媒體環境影響，該環境以煽情主義和追求利潤為主導」。

在政治脈絡指標中，RSF指出，儘管台灣媒體自由，但面臨嚴重的政治兩極化、非公開廣告、聳動報導和利潤追求。不僅妨礙記者工作，並可能阻止公民獲取客觀資訊。

在法律層面，RSF認為大多媒體從業人員在「董事會的過度壓力」下工作，無法依靠有效的法律保護來拒絕「不道德的新聞要求」。在安全方面，台灣表現相對正向，但仍有記者因報導被攻擊，甚至有政客公開貶低媒體。

值得注意的是，根據路透社研究所2024年的一項調查，台灣民眾對媒體的信任度在民主國家中吊車尾，在亞太地區排名倒數第二，信任率僅33%。

RSF指出，台灣媒體的結構性弱點使其特別容易受到假訊息攻擊，尤其是來自中國政府。

這份報告將中國形容為「世界最大的記者監獄」，中共政權在世界各地「壓制新聞業和知情權」。媒體遭到政權完全掌控，中國環球電視網（CGTN）等官媒還將國家政治宣傳散佈到世界各地。

報告表示，在中國國家主席習近平的領導下，自由獲取資訊已成為一種犯罪，而提供資訊則是更大的違法行為。

在記者安全上，中共使用監視、脅迫、恐嚇和騷擾手段阻止獨立記者報道所謂的「敏感」問題。中國是世界上監禁記者最多的國家，目前拘留記者超過100人。

RSF表示，曾為中國「新聞自由的堡壘」的香港，近年情況持續惡化，在法律制度上尤為嚴重。

中共「國家安全法」以打擊「恐怖主義」、「分裂國家」、「顛覆國家政權」和「勾結外國或境外勢力」名義，壓制獨立聲音。2024年頒布的「維護國家安全條例」更以「間諜罪」、「竊取國家機密罪」和「外部干涉罪」等進一步擴大了記者面臨的法律威脅。

今年新聞自由指數排名前10的國家皆位於歐洲，分別為：挪威、愛沙尼亞、荷蘭、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、葡萄牙、瑞士、捷克。RSF總部所在國法國則排名25。

新聞自由 無國界記者

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