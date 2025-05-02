快訊

競選小物案傅崐萁管家失聯通緝！ 律師涉藏匿人犯50萬交保

遭控「過河拆橋」！詹姆士聲明逆轉風向 王鈞嘆：不需搞到這麼難看

澳洲卡車沿路撒落尖銳金屬碎片 害數百車輛受損

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲一輛卡車當地時間今天上午在最繁忙公路之一不慎撒落750公斤重的尖銳金屬碎片，迫使入城方向關閉車道，數以百計車輛受損，造成交通大亂。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，這起事故於凌晨發生在M1太平洋高速公路（M1 Pacific Motorway）上，造成300多輛汽車輪胎受損。

緊急服務部門清理碎片、使用磁鐵致力「清理公路」之際，雪梨北區貨運和通勤路線的M1持續部分關閉。

新南威爾斯州公路巡警指揮官柯林斯（HowardCollins）說，還需要「幾個小時」這條高速公路才能重新開放。

他在記者會中說：「不僅得派出道路清掃車或派人拿著掃把清掃，我們正在使用一些磁性裝置，以移除嵌入公路本身的金屬。這需要很長的時間。」

柯林斯表示，這部卡車行駛30多公里後才發現撒落金屬碎片。

他說：「已有大約300輛車受到影響，也許更多，根據我們目前所知，有700多公斤、也許甚至有750公斤金屬碎片從卡車後部掉落，這些金屬碎片撒落了30幾公里。」

警方表示，卡車司機為46歲男子，正在配合調查。

肇事卡車所屬拖運公司NJ Ashton對事故道歉，表示正在協助清理工作。

威爾 高速公路

延伸閱讀

《空洞騎士：絲綢之歌》9月推出試玩...但辦在澳洲某間博物館

澳洲羊肉擴大輸陸

澳洲電台播AI主持人半年不說 網友起疑才承認「根本沒這個人」

紐西蘭7月起監管太空基礎設施 避免遭外國干擾

相關新聞

戒糖很難？營養師推「無痛戒糖法」 輕鬆避開糖陷阱

英國心臟基金會（BHF）近日呼籲民眾，應重視糖分攝取過量的問題。長期攝取過多糖分不僅容易變胖，還可能引發第二型糖尿病、心臟病與蛀牙等健康問題。BHF營養師就建議用「無痛戒糖法」，逐步減少糖分攝取，維持健康和良好體態。

邊買邊存錢！年輕人推「善待自己稅」 特殊方式幫存錢

近期國外社群媒體上掀起一股理財風潮，不少年輕人用「善待自己稅」（Treat Yourself Tax）來存錢。這個看似玩笑的概念，不只幫人減少衝動購物，還能增加存款量。

「圈養一群老傢伙」：法國高級長照機構歐葆庭為何成為虐老《掘墓人》？

每個月收費超過三十萬臺幣的法國頂級老人長照機構，卻持續發生失能長者被刻意關在房內、任由住戶長時間躺在便溺之中不更換尿布、營養不良、醫療及看護人手嚴重不足的情況。負責經營的歐葆庭（Orpéa）集團是業界龍頭，在二十幾個國家擁有一千多家長照機構與診所，為何會出現這樣駭人的情況？

日本國產SAF商用 關西機場首度供應班機減碳

日本「讀賣新聞」今天報導，關西國際機場1日開始向定期航班供應以廢棄食用油當作原料的永續航空燃油（SAF），而且是日本首度...

影／提高最低工資 打工人福祉或經濟毒藥？專家示警加速通膨

德國的最低工資預計將提高到每小時15歐元，但一些經濟學家認為，雖然此舉會讓許多人口袋裡有更多錢，但也會增加生產成本，加速通貨膨脹。

台灣人氣上升！菲律賓人熱門旅遊地調查出爐 越南和泰國也上榜

菲律賓雜誌adobo Magazine網站報導，旅遊電商平台Klook菲律賓辦公室公布年度研究結果，顯示越南、台灣和泰國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。