邊買邊存錢！年輕人推「善待自己稅」 特殊方式幫存錢

近期國外社群媒體上掀起一股理財風潮，不少年輕人用「善待自己稅」（Treat Yourself Tax）來存錢。這個看似玩笑的概念，不只幫人減少衝動購物，還能增加存款量。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，所謂的「善待自己稅」並不是真的繳稅給政府，而是一種新的理財方式。這種理財方法建議，每次買非必要的東西時，就要存相同金額的錢到儲蓄帳戶。假設花了150元買冰拿鐵，就要馬上存150元到帳戶裡；如果花10萬元買名牌包，就也得「自課稅」存下10萬。

財務規劃師范德霍（Nadia Vanderhall）指出，這種做法不像傳統的預算管理法，給人較少的壓力，也更容易持續。不僅如此，當人們在決定是否花錢時，也能因此反思是否真的有必要做出這項支出。范德霍說，這讓年輕人在不小心「手滑」購物前，可以先想想自己到底是真的需要這項物品，還是為了緩解壓力等其他原因花錢。

這波風潮也延伸出其他儲蓄技巧，包含「截圖冷靜法」──把想買的東西截圖存下來，過幾天再決定要不要下單；還有「1%法則」──如果購買的非必要物品價格超過年收入的1%，就必須花至少24小時深思熟慮後再買。

范德霍說，這些理財方式既能減少不必要花費，也不會剝奪生活樂趣，不只讓存錢變得容易，更讓人存得開心。