快訊

競選小物案傅崐萁管家失聯通緝！ 律師涉藏匿人犯50萬交保

遭控「過河拆橋」！詹姆士聲明逆轉風向 王鈞嘆：不需搞到這麼難看

邊買邊存錢！年輕人推「善待自己稅」 特殊方式幫存錢

聯合新聞網／ 綜合報導
理財專家建議用「善待自己稅」來存錢，能避免亂買東西。示意圖／ingimage
理財專家建議用「善待自己稅」來存錢，能避免亂買東西。示意圖／ingimage

近期國外社群媒體上掀起一股理財風潮，不少年輕人用「善待自己稅」（Treat Yourself Tax）來存錢。這個看似玩笑的概念，不只幫人減少衝動購物，還能增加存款量。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，所謂的「善待自己稅」並不是真的繳稅給政府，而是一種新的理財方式。這種理財方法建議，每次買非必要的東西時，就要存相同金額的錢到儲蓄帳戶。假設花了150元買冰拿鐵，就要馬上存150元到帳戶裡；如果花10萬元買名牌包，就也得「自課稅」存下10萬。

財務規劃師范德霍（Nadia Vanderhall）指出，這種做法不像傳統的預算管理法，給人較少的壓力，也更容易持續。不僅如此，當人們在決定是否花錢時，也能因此反思是否真的有必要做出這項支出。范德霍說，這讓年輕人在不小心「手滑」購物前，可以先想想自己到底是真的需要這項物品，還是為了緩解壓力等其他原因花錢。

這波風潮也延伸出其他儲蓄技巧，包含「截圖冷靜法」──把想買的東西截圖存下來，過幾天再決定要不要下單；還有「1%法則」──如果購買的非必要物品價格超過年收入的1%，就必須花至少24小時深思熟慮後再買。

范德霍說，這些理財方式既能減少不必要花費，也不會剝奪生活樂趣，不只讓存錢變得容易，更讓人存得開心。

存錢 理財

延伸閱讀

澳洲電台播AI主持人半年不說 網友起疑才承認「根本沒這個人」

影／以為鱷魚是雕像 菲律賓遊客下水拍照遭狠咬纏鬥30分鐘

人類恐將滅亡？專家研究曝生育率要達「這數字」才可能逆轉

女餵15歲繼子吸毒並性侵 被撞見竟向丈夫辯稱：因長得像年輕的你

相關新聞

戒糖很難？營養師推「無痛戒糖法」 輕鬆避開糖陷阱

英國心臟基金會（BHF）近日呼籲民眾，應重視糖分攝取過量的問題。長期攝取過多糖分不僅容易變胖，還可能引發第二型糖尿病、心臟病與蛀牙等健康問題。BHF營養師就建議用「無痛戒糖法」，逐步減少糖分攝取，維持健康和良好體態。

邊買邊存錢！年輕人推「善待自己稅」 特殊方式幫存錢

近期國外社群媒體上掀起一股理財風潮，不少年輕人用「善待自己稅」（Treat Yourself Tax）來存錢。這個看似玩笑的概念，不只幫人減少衝動購物，還能增加存款量。

「圈養一群老傢伙」：法國高級長照機構歐葆庭為何成為虐老《掘墓人》？

每個月收費超過三十萬臺幣的法國頂級老人長照機構，卻持續發生失能長者被刻意關在房內、任由住戶長時間躺在便溺之中不更換尿布、營養不良、醫療及看護人手嚴重不足的情況。負責經營的歐葆庭（Orpéa）集團是業界龍頭，在二十幾個國家擁有一千多家長照機構與診所，為何會出現這樣駭人的情況？

日本國產SAF商用 關西機場首度供應班機減碳

日本「讀賣新聞」今天報導，關西國際機場1日開始向定期航班供應以廢棄食用油當作原料的永續航空燃油（SAF），而且是日本首度...

影／提高最低工資 打工人福祉或經濟毒藥？專家示警加速通膨

德國的最低工資預計將提高到每小時15歐元，但一些經濟學家認為，雖然此舉會讓許多人口袋裡有更多錢，但也會增加生產成本，加速通貨膨脹。

台灣人氣上升！菲律賓人熱門旅遊地調查出爐 越南和泰國也上榜

菲律賓雜誌adobo Magazine網站報導，旅遊電商平台Klook菲律賓辦公室公布年度研究結果，顯示越南、台灣和泰國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。